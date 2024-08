Basta aspettare ore per scongelare la carne: il trucco incredibile che ti farà risparmiare tantissimo tempo in cucina

Scongelare la carne non è mai stato così facile e veloce: il trucco, da provare, che farà risparmiare una gran quantità di tempo.

Le vacanze sembrano ormai già lontane, quello che resta sono solo ricordi di un’estate finita, forse, troppo in fretta. Si è ritornati, quindi, a svolgere la solita vita e la classica corsa contro il tempo che farà arrivare a fine giornata distrutti. Così stanchi, da rendersi conto ormai troppo tardi, di aver dimenticato di scongelare la carne per cena.

Un pasticcio non da poco, soprattutto se era l’unica alternativa possibile da cucinare. Cosa fare quindi in questi casi? È vero che, per una questione di sicurezza e per non correre rischi, la carne andrebbe messa in frigo la sera prima e lasciata scongelare lentamente. Ma ‘in casi estremi, estremi rimedi’ e quindi c’è un trucchetto da provare subito, ma solo se serve necessariamente accelerare il processo di scongelamento.

Ecco come scongelare la carne velocemente: questo trucco si deve subito provare

Sono svariati i metodi che si possono utilizzare per scongelare la carne velocemente, alcuni però sono altamente sconsigliati perché possono rappresentare un pericolo per la salute. Tuttavia, esiste una pratica da provare solo se strettamente necessario, che permetterà di scongelare la carne velocemente.

Un rimedio del tutto nuovo, che non fa entrare la carne a contatto diretto con acqua, calore o altre cose che possono favorire la comparsa di germi e batteri. Basterà provarlo una sola volta, per rendersi subito conto della sua efficacia.

È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di rientrare tardi a casa e di rendersi conto di aver dimenticato di far scongelare la carne per cena. Dopo i primi attimi di smarrimento, è bene concentrarsi e cercare una rapida soluzione per far sì che la cena non diventi un piatto vuoto.

C’è chi opta per passare la carne sotto l’acqua calda, chi invece preferisce usare il programma defrost del microonde e chi ancora la cuoce ancora congelata. Tutte pratiche sicuramente efficaci, ma che possono rischiare di far male alla salute. Cosa fare quindi in questi casi? Ebbene, la soluzione è piuttosto semplice.

Si dovranno prendere due recipienti, in uno dovrà essere inserita la confezione di carne che si intende scongelare, rivolgendo la vaschetta verso l’alto. Nell’altro recipiente si dovrà versare abbondante acqua calda. A questo punto si poggia il contenitore con l’acqua sulla vaschetta della carne e si aspetta che il calore faccia il suo corso. Basteranno pochi minuti e la carne sarà perfettamente pronta per essere utilizzata.