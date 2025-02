Chi non ama le lunghe note vocali di WhatsApp sarà contento della nuova funzionalità introdotta da Meta per leggerli.

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più popolare al mondo con i suoi 2 miliardi di utenti mensili. Da tempo oltre a permettere l’invio di messaggi di testo, l’app di Meta permette anche di inviare note vocali, grazie alle quali è possibile registrare un audio. Talvolta però non sempre c’è il tempo di ascoltare note vocali che possono protrarsi anche diversi minuti.

Ammettiamolo: spesso ci si lascia prendere la mano e diventa realtà il famoso “vocale di dieci minuti” cantato qualche anno fa dai Thegiornalisti. Insomma: perderemmo decisamente meno tempo se potessimo leggere direttamente il contenuto dei messaggi invece che stare ad ascoltarli. Proprio per venire incontro a questa sacrosanta esigenza WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità.

Messaggi vocali, WhatsApp permette di leggerli

La nuova funzione lanciata da Meta permette di leggere le note vocali all’interno dell’app di messaggistica, visto che le trascrive istantaneamente. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale di WhatsApp, le trascrizioni dei messaggi audio sono “versioni scritte”. Per poter fruire di questa nuova funzionalità bisognerà attivarla sul telefono. Chi invia il messaggio vocale non potrà leggere il testo trascritto.

Per disporre delle trascrizioni delle note vocali di WhatsApp bisognerà attivare manualmente la funzione, visto che di default questa impostazione non è predefinita. Per farlo dovremo aprire l’app e andare su “Impostazioni”, l’opzione che si trova nel menu a discesa nell’angolo in alto a destra. A questo punto provvediamo a selezionare l’opzione “Chat” e attivare “Trascrizioni messaggi vocali”.

Successivamente dovremo toccare l’opzione “Seleziona lingua” e selezionare la lingua in cui sono formulati i messaggi vocali che riceviamo. Per il momento è possibile scegliere tra inglese, portoghese, spagnolo o russo. L’auspicio è che presto sia introdotta anche la lingua italiana tra gli idiomi disponibili per la trascrizione delle tracce audio. Una volta attivata questa funzione sarà possibile visualizzare le trascrizioni dei messaggi vocali.

Per visualizzare la trascrizione testuale dovremo selezionare dalla chat l’audio che ci interessa. Premiamo a lungo sul messaggio vocale, quindi selezioniamo “Trascrivi”. Toccando l’icona della freccia rivolta verso il basso nella nota vocale potremo visualizzare una porzione più ampia della trascrizione, che potrebbe richiedere alcuni secondi, avverte Meta. Non è detto poi che sia accurata.

Il rumore di fondo infatti potrebbe rendere difficoltoso il riconoscimento delle parole contenute nel messaggio vocale. Come detto, restiamo in attesa che anche l’italiano figuri quanto prima tra le lingue utilizzabili per trascrivere le note audio.