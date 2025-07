Nel 2025, in Florida, quattro persone hanno perso la vita a causa del Vibrio vulnificus, noto anche come “batterio mangia carne”. Si tratta di un’infezione rara ma potenzialmente letale, che sta diventando sempre più diffusa, anche per effetto dei cambiamenti climatici. L’infettivologo Matteo Bassetti, primario del Policlinico San Martino di Genova, ha lanciato l’allarme attraverso un video sui social.

“Si tratta di un germe pericoloso, che rappresenta una minaccia crescente per la salute umana”, ha spiegato Bassetti. Il batterio è in grado di penetrare nell’organismo attraverso ferite esposte all’acqua salmastra e può scatenare una grave infezione della pelle. Nei casi più gravi si arriva alla necrosi dei tessuti, che può richiedere l’amputazione dell’arto infetto. Tuttavia, ha avvertito lo specialista, “anche l’amputazione può non essere sufficiente: in certi casi si arriva comunque alla morte del paziente”.

Un batterio legato al clima e ai molluschi crudi

Secondo Bassetti, il Vibrio vulnificus si sta diffondendo sempre di più a causa delle conseguenze del riscaldamento globale. “Gli uragani e le tempeste – ha spiegato – hanno modificato la salinità e la temperatura delle acque costiere, creando un ambiente favorevole alla proliferazione del batterio”. La contaminazione può avvenire in maniera accidentale, come attraverso una piccola ferita al piede mentre si cammina in mare, oppure per contatto con acque inquinate durante eventi meteorologici estremi.

Ma il rischio può anche arrivare a tavola. Il batterio, infatti, può essere presente in alcuni alimenti, come i molluschi crudi, in particolare le ostriche. Nella maggior parte dei casi provoca sintomi gastrointestinali come vomito e diarrea, ma in soggetti vulnerabili può causare infezioni gravi e letali. “Questa emergenza – ha concluso Bassetti – è solo una delle tante conseguenze dei cambiamenti climatici, che stanno alterando l’equilibrio tra uomo e ambiente. Bisogna tenere alta la guardia e informare correttamente la popolazione”.