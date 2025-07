Le onde da spiaggia non passano mai di moda. Anzi, ogni anno conquistano sempre più chi è alla ricerca di uno stile disinvolto ma curato, fresco ma glamour. Il bello delle beach waves è che si adattano a qualsiasi stagione: sono perfette per l’estate, quando umidità e caldo rendono complicato mantenere una piega perfetta, ma sono irresistibili anche d’inverno, per dare movimento e vitalità a chiome spente o piatte.

E se pensi che per ottenere onde morbide e naturali sia necessario un hairstylist professionista o una giornata al mare, sappi che puoi farlo comodamente a casa tua, con il prodotto giusto: lo spray al sale marino.

Il ritorno del look spettinato chic

Il trend del capello ordinato, liscio come una spada o lucido effetto vetro, lascia sempre più spazio a texture naturali e dinamiche. Le passerelle e i social lo confermano: la nuova bellezza si gioca tutta sull’effetto “messy” controllato, che dà l’illusione di un’acconciatura nata senza sforzo, ma che in realtà richiede i prodotti giusti.

Le beach waves sono l’esempio perfetto di questo stile: onde leggere, destrutturate, dall’effetto opaco e texturizzato, che incorniciano il viso con naturalezza e sensualità. Un look che si adatta perfettamente a tagli medi e lunghi, ma che funziona anche sui capelli corti, regalando volume e movimento senza appesantire.

Come funziona lo spray al sale marino?

Lo spray al sale marino è ispirato all’effetto che il mare ha sui capelli: quando esci dall’acqua salata e lasci asciugare i capelli al sole, noterai come si formano onde morbide, naturali, quasi selvagge. Quella texture, quella sensazione “ruvida” e voluminosa, è proprio ciò che questi spray vogliono replicare.

La formula contiene solitamente sale marino (o suoi derivati) in combinazione con ingredienti idratanti e fissanti. Questo mix permette di:

Dare corpo e volume ai capelli

Sostenere le onde naturali o create con phon e diffusore

Donare un finish opaco, senza effetto lucido né unto

Aggiungere texture senza irrigidire

Facilitare lo styling anche su capelli sottili e lisci

Il miglior alleato per le tue onde: lo spray al sale marino di Davines

Tra i tanti prodotti sul mercato, uno in particolare si è guadagnato la fama di vero e proprio must-have: lo spray al sale marino di Davines. Il brand italiano, famoso per le sue formulazioni green e professionali, ha creato una soluzione che conquista per efficacia, delicatezza e risultato estetico.

A renderlo unico è la sua texture leggera, che permette di modellare le onde senza effetto colloso o rigido. I capelli restano morbidi al tatto, profumati e soprattutto naturali alla vista. Lo spray Davines è perfetto per chi desidera un look da spiaggia urbano, che sembri autentico ma resti curato.

Funziona benissimo sia su capelli umidi (prima dell’asciugatura con diffusore) sia su capelli asciutti, per ravvivare la piega o ridefinire le onde tra un lavaggio e l’altro.

Perché scegliere il look beach waves?

Le onde naturali sono una scelta intelligente non solo per il loro fascino casual chic, ma anche perché:

Sono adatte a ogni tipo di capello: dal mosso naturale al liscio sottile

Richiedono meno manutenzione rispetto alla piega classica

Resistono meglio all’umidità estiva

Conferiscono volume anche ai capelli più piatti

Valorizzano tagli scalati o medi senza dover ricorrere a strumenti a caldo ogni giorno

Inoltre, uno spray al sale marino permette di ottenere il look in pochi gesti, riducendo al minimo l’uso di piastre e ferri arricciacapelli, che a lungo andare danneggiano la fibra capillare.

Beach waves fai-da-te: consigli per un risultato da salone

Ottenere onde naturali a casa è semplice, ma richiede qualche accorgimento per un risultato davvero wow.

Dopo aver lavato i capelli, tamponali con un asciugamano in microfibra per rimuovere l’eccesso di acqua. A questo punto, vaporizza lo spray al sale marino su tutta la chioma, insistendo sulle lunghezze. Poi passa alle mani: strizza delicatamente le ciocche dal basso verso l’alto, aiutando la formazione dell’onda.

Lascia asciugare all’aria se vuoi un effetto più soft, oppure utilizza un phon con diffusore, sempre a bassa temperatura, per aumentare volume e definizione. Per un tocco finale, puoi modellare qualche ciocca con le dita o con un ferro a onde larghe, senza esagerare.

Lo spray al sale marino di Davines si presta anche a ritocchi veloci: basta una spruzzata sui capelli asciutti, qualche pressione con le mani, e il look è di nuovo perfetto.

Non solo estate: le beach waves anche in inverno

Pensare alle beach waves come a un’esclusiva dell’estate è un errore comune. In realtà, questo styling si adatta benissimo anche ai mesi freddi, quando i capelli tendono a essere più piatti e privi di volume.

Grazie allo spray texturizzante, è possibile dare vita a onde naturali e leggere anche nei periodi più secchi. Il vantaggio? Zero crespo, zero umidità, ma massimo movimento.

Capelli definiti senza sforzo: la nuova normalità beauty

Il successo delle beach waves non è solo una questione estetica, ma riflette un cambiamento più profondo nel concetto di bellezza. Sempre più persone cercano look naturali, sostenibili e semplici da gestire, senza rinunciare alla qualità.

Lo spray al sale marino risponde perfettamente a questa esigenza: un prodotto smart, che si applica in pochi gesti e trasforma la chioma senza bisogno di strumenti professionali.