11Il latte è un alimento di uso quotidiano che da sempre occupa un posto di rilievo nella nostra dieta. Consigliato per la salute delle ossa e dei denti grazie al suo contenuto di calcio, oggi emerge un nuovo ruolo per questa bevanda: ridurre il rischio di tumore all’intestino. Secondo il più grande studio mai condotto nel Regno Unito sulla relazione tra dieta e tumori intestinali, bere un bicchiere di latte al giorno potrebbe abbassare il rischio di sviluppare questo tipo di cancro del 17%.

Latte e tumore all’intestino, lo studio

La ricerca, pubblicata su Nature Communications, ha analizzato i dati di oltre 500.000 persone per un periodo di 16 anni, esaminando il collegamento tra dieta e rischio di cancro intestinale. Tra i 97 alimenti e nutrienti analizzati, i latticini, in particolare il latte, hanno dimostrato un effetto protettivo significativo grazie all’alto contenuto di calcio.

Il calcio, secondo gli esperti, è un elemento chiave nella prevenzione del cancro al colon. Legandosi agli acidi biliari e agli acidi grassi liberi presenti nel colon, il calcio riduce il rischio di danni alle pareti intestinali, creando un effetto protettivo. La dott.ssa Keren Papier, ricercatrice dell’Università di Oxford e autrice principale dello studio, ha spiegato che il calcio forma una sorta di “sapone” innocuo che facilita l’eliminazione di queste sostanze potenzialmente dannose, riducendo il rischio di mutazioni cellulari.

L’effetto protettivo del calcio

Un bicchiere di latte contiene circa 300 mg di calcio, una quantità sufficiente per abbassare il rischio di cancro all’intestino del 17%, secondo i risultati della ricerca. Questo effetto benefico non si limita solo al latte: anche yogurt e altre fonti di calcio, come le verdure a foglia verde scuro, contribuiscono a migliorare la salute intestinale.

Il calcio agisce neutralizzando gli acidi biliari e grassi liberi che, se lasciati accumulare, possono irritare e danneggiare le cellule della parete intestinale. Questo processo riduce la probabilità che si sviluppino lesioni precancerose o che il tessuto già alterato evolva in forme tumorali.

Oltre all’effetto protettivo sul colon, il calcio ha un ruolo fondamentale per il benessere generale, sostenendo il funzionamento muscolare, la coagulazione del sangue e la salute delle ossa.

Prevenzione del tumore all’intestino

Il cancro intestinale è uno dei tumori più diffusi, soprattutto nei Paesi occidentali, dove lo stile di vita e le abitudini alimentari contribuiscono significativamente al rischio. Gli esperti sottolineano che la prevenzione non si limita all’assunzione di latte o altri alimenti ricchi di calcio, ma include una dieta equilibrata e altre scelte di vita sane.

Il consumo di alcol, ad esempio, è stato identificato come un fattore di rischio significativo. Bere un bicchiere di vino al giorno, pari a circa 20 grammi di alcol, aumenta il rischio di cancro intestinale del 15%. Allo stesso modo, un eccessivo consumo di carne rossa e lavorata è correlato a un rischio maggiore di sviluppare tumori al colon.

Dall’altro lato, alimenti come frutta, verdura e cereali integrali offrono un effetto protettivo grazie al loro alto contenuto di fibre e antiossidanti. Questi nutrienti migliorano la salute dell’intestino, riducono l’infiammazione e supportano il corretto funzionamento del microbiota intestinale.

Latte e dieta equilibrata, una combinazione vincente

Il latte rappresenta quindi un alleato importante, ma deve essere inserito all’interno di un’alimentazione varia e bilanciata. Gli esperti raccomandano di mantenere un peso sano, smettere di fumare e ridurre il consumo di cibi processati per minimizzare il rischio di tumori.

La dieta mediterranea, riconosciuta per i suoi benefici sulla salute, è un esempio eccellente di alimentazione protettiva. Basata su frutta, verdura, cereali integrali, legumi, pesce e latticini, questa dieta offre una combinazione di nutrienti che lavorano insieme per proteggere il corpo da molte malattie, inclusi i tumori.

Il latte, in particolare, può essere consumato come parte di una colazione nutriente o utilizzato in ricette sane per integrare il calcio necessario alla prevenzione del cancro all’intestino.

Latte e cancro, cosa dice la scienza

Gli studi scientifici sul legame tra alimentazione e cancro sono fondamentali per comprendere come le nostre scelte quotidiane possano influenzare la salute a lungo termine. Questo studio britannico si aggiunge a una crescente evidenza che dimostra come i nutrienti presenti negli alimenti abbiano un ruolo cruciale nella prevenzione delle malattie.

Sebbene il latte e il calcio mostrino un effetto protettivo, è importante considerare che nessun singolo alimento può garantire la prevenzione totale del cancro. Tuttavia, includere regolarmente cibi ricchi di calcio nella dieta, come il latte, può essere un passo semplice ma efficace per ridurre i fattori di rischio.

Nonostante i suoi benefici, il latte non è esente da controversie. Alcuni esperti sottolineano che un consumo eccessivo di latticini può essere legato ad altri rischi per la salute, come l’aumento del colesterolo o l’intolleranza al lattosio. Tuttavia, nel contesto di una dieta equilibrata, i benefici del latte superano di gran lunga i potenziali rischi per la maggior parte delle persone.

Inoltre, per chi è intollerante al lattosio o segue una dieta vegana, esistono alternative come il latte vegetale arricchito di calcio. Anche questi prodotti possono offrire un apporto adeguato di calcio, purché siano scelti con attenzione per evitare zuccheri aggiunti o altri additivi poco salutari.