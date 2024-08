Bucato rimpicciolito dopo il lavaggio, che dramma! Come risolvere l’inconveniente con poche mosse

Lavatrice terminata e bucato rimpicciolito? Niente panico, da oggi si risolve tutto in poche mosse: il trucco geniale da provare subito.

Con il passare degli anni sono tantissime le comodità che abbiamo avuto la fortuna di avere in casa, soprattutto grazie all’avvento della tecnologia. Piccoli e grandi elettrodomestici, che hanno reso le faccende domestiche più facili e veloci, e che permettono di ottenere un pulito che prima era difficile da ottenere.

Basti pensare, ad esempio, a che grande invenzione è stata la lavatrice. Grazie alle sue funzioni sempre più all’avanguardia, ci permette di ottenere un bucato perfettamente pulito ed igienizzato senza alcuna fatica. La nostra unica incombenza sarà quella di mettere i capi da lavare al suo interno e di avviare il ciclo di pulizia, ovviamente dopo aver messo anche il nostro detersivo preferito. E mentre la lavatrice penserà a fare tutto il lavoro sporco, noi ci potremmo concedere qualche minuto di assoluto relax.

Si è rimpicciolito il bucato in lavatrice? La soluzione è a portata di tutti: in casa c’è già tutto il necessario

Nonostante i programmi degli elettrodomestici di ultima generazione siano sempre più intuitivi, gli imprevisti sono all’ordine del giorno. Il più delle volte, infatti, basta anche una piccola distrazione per ritrovarsi un vero disastro. Per fare un esempio, quante volte è capitato di tirare fuori dalla lavatrice il bucato e di ritrovarlo rimpicciolito?

Un pasticcio non indifferente, soprattutto se si tratta di capi delicati e di un certo valore sia economico che affettivo. Fortunatamente, se fino ad ora sembrava non esserci alcuna alternativa, in realtà sono stati ‘testati’ alcuni trucchetti fai da te che hanno risolto il problema.

Il primo trucchetto da provare prevede l’utilizzo di shampoo per bambini, acqua calda e ammorbidente. Una volta procurato tutto il necessario, si dovrà procedere in questo modo:

Riempire una bacinella con acqua calda Versare abbondante shampoo e un tappo di ammorbidente Immergere il capo da trattare e lasciarlo in ammollo per 30 minuti Una volta passato il tempo, risciacquare con acqua fredda ed eliminare l’acqua in eccesso, senza strizzare troppo Stendere l’indumento e allungarlo di tanto in tanto.

Un altro rimedio da provare è quello con bicarbonato di sodio, aceto e acqua calda:

Riempire una bacinella con acqua calda e versare al suo interno una tazza di bicarbonato di sodio Immergere il capo e lasciarlo in ammollo per 15 minuti Dopodiché risciacquarlo con un mix di acqua fredda e aceto Stendere il capo e allungarlo durante l’asciugatura.

Basterà provare uno di questi due trucchetti e si dirà addio per sempre ai capi ristretti in lavatrice.