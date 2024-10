Butta questo ingrediente nel wc e vedi cosa succede: miracoloso

Se si usa un particolare ingrediente buttandolo nel wc quello che succede è addirittura miracoloso. Volete provare anche voi? Ecco cosa dovete fare.

Il web è pieno di consigli e trucchetti più o meno efficaci per la pulizia della casa e tanti riguardano proprio il water. In effetti i sanitari in bagno sono quelli che hanno bisogno di una buona manutenzione continua e costante per evitare di diventare un ricettacolo di germi e batteri.

Nonostante si effettuino delle pulizie periodiche, però, può capitare che il fondo resti sporco, che si annerisca o diventi giallo per via del calcare che si deposita e su cui poi vanno ad attaccarsi particelle di sporco e di minerali naturalmente presenti nell’acqua.

Proprio chi vuole pulire il proprio water in modo facile può provare questo metodo che sul web definiscono miracoloso. Cosa bisogna fare? Ve lo sveliamo di seguito.

Buttane nel wc questo ingrediente e vedi cosa accade

Per pulire alla perfezione un water incrostato basta usare dei prodotti specifici che sono formulati apposta sia per garantire un’igiene elevata delle superfici, perché sono in grado di rimuovere i germi, i batteri, le spore dei funghi e delle muffe oltre che i virus, sia per eliminare il calcare dal fondo e dalle pareti.

C’è però chi non vuole usare questi detergenti magari perché sono molto costosi seppur efficaci. Una soluzione potrebbe essere pulire ogni giorno il water con una miscela naturale. E in questo caso il web è un pozzo di notizie in tal senso. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Un metodo ad esempio è questo che prevede di mescolare il caffè con aceto e soda. Leggendo alcune fonti non si capisce bene se si tratti di soda caustica o acqua gassata. Si parla di mescolare tutti questi ingredienti in una ciotola per poi spalmare quello che si ottiene dentro al water e sul fondo, ovviamente con l’aiuto dello scopino.

I granuli di caffè hanno sì effetto abrasivo e magari riuscite pure a portare via il calcare e i depositi gialli dalle pareti e dal fondo del water usandoli con aceto e acqua gassata. A questo punto noi sinceramente non vi consigliamo di farlo con la soda caustica mentre sarebbe meglio usare un altro metodo casalingo per pulire il wc. La soda è alcalina, l’aceto è acido, che senso ha mescolare i due elementi? Soprattutto c’è il rischio di generare fumi tossici. Assolutamente evitate un esperimento del genere, perché maneggiare miscele fai da te con composti così pericolosi è rischioso per la salute e potreste farvi male sul serio.