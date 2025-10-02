Se vuoi gustare una colazione diversa al mattino, l’overnight oats potrebbe davvero fare al caso tuo: ecco come si fa.

La colazione è un pasto importante nel corso della giornata, perché, dopo aver digiunato per via del riposo notturno, il metabolismo torna ad attivarsi proprio grazie a essa. Come ben sappiamo, si tratta di un pasto essenziale perché apporta l’energia di cui si ha bisogno per affrontare le sfide del nuovo giorno.

Una colazione ricca di nutrienti è, infatti, il carburante ideale con cui partire ed essere più produttivi. Il focus migliora notevolmente e se questo primo pasto del giorno è ben equilibrato, si riuscirà a mantenere anche il controllo del peso, poiché sarà saziante.

Di recente, c’è un pasto che sta prendendo piede e che sta letteralmente facendo impazzire il web, per il suo gusto di cacao e caramello. Due ingredienti tra i più amati, e che danno quel tocco in più alla colazione, che non guasta mai e mette di buonumore.

L’overnight oats proteico al gusto Mars può essere un ottimo pasto perché concilia molto bene i carboidrati complessi, derivanti dall’avena, che danno energia. Inoltre, è proteico, il che significa che è saziante e rafforza i muscoli. Cacao e caramello sono quel sapore in più che rende piacevole la colazione.

Come preparare un overnight oats al cacao e caramello? Ecco gli step da seguire

Perché mangiare degli overnight oats? In primis perché preparandoli già di sera per il mattino dopo, tutto ciò che si dovrà fare è tirarli fuori dal frigo.

È un pasto equilibrato in quanto proteico, e c’è anche quel tocco di golosità che lo fa gustare con più piacere. Può essere conservato in frigo per qualche giorno, per cui lo si può tirare fuori non solo a colazione, ma eventualmente anche a merenda.

Per preparare l’overnight, prendere un bicchiere in cui inserire una trentina di grammi di fiocchi di avena, 5 di cacao magro, semi di chia, proteine al cioccolato. Inserire anche 150 g di latte vegetale e mescolare il tutto. Fai stare a riposo per 15 minuti, e nel mentre, preparera gli ingredienti per un topping a base di cacao magro (5 g), dessert proteico al caramello e 1 mini mars.

All’interno di un contenitore, versa cacao e poco latte con dolcificante, e mischia il tutto, addensandolo. Il dessert al caramello va poi versato sull’avena e gli altri ingredienti dell’overnight e infine, aggiungi la crema densa al cacao precedentemente preparata. Fai stare in frigo per una notte intera. Una volta pronto, aggiungi un mini mars per completare la ricetta e gustarlo sarà solo un piacere.