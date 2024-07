Caldo e rifiuti, incubo blatte: come prevenire e affrontare l’infestazione

L’infestazione di blatte è un problema sempre più comune in Italia, specialmente durante i mesi estivi. Emanuele Mazzoni, docente di entomologia agraria all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, spiega che le blatte prosperano in ambienti caldi e sporchi. In Italia sono presenti almeno 4-5 specie di blatte, ognuna con caratteristiche e comportamenti differenti. Tra le più problematiche ci sono la blatta orientale, che vive all’esterno e penetra nelle abitazioni, e la blatta americana, nota per le sue dimensioni e il suo colore rossiccio, legata agli impianti fognari.

Cosa fare per tenere lontane le blatte

Per prevenire l’infestazione, è fondamentale gestire correttamente i rifiuti e mantenere pulita l’area urbana. I cittadini devono evitare di lasciare cibo all’aperto, poiché anche piccole quantità possono attirare le blatte. Gli insetti sono attratti dal cibo e possono entrare nelle case attraverso pozzetti e fogne, diventando visibili di notte. Mantenere la pulizia e sigillare gli ambienti umidi, inclusi i giardini, è cruciale per prevenire l’invasione.

Rischi per la salute

Le blatte non solo provocano disgusto, ma possono anche rappresentare gravi rischi per la salute. Mazzoni sottolinea che le allergie sono un problema meno noto ma significativo; i corpi delle blatte morte si polverizzano e rilasciano allergeni nell’aria. Inoltre, questi insetti sono veicoli di numerosi patogeni poiché frequentano ambienti sporchi come le fogne. I patogeni che le blatte possono trasmettere sono ben documentati e includono batteri e virus che possono causare malattie.

Prevenzione e manutenzione

La pulizia regolare è la misura preventiva più efficace contro le blatte. Trappole adesive e casette di cartone con attrattivi alimentari possono aiutare a monitorare e ridurre la popolazione di blatte. È importante anche eseguire una manutenzione accurata: sigillare fessure nelle tubature e controllare gli impianti di scarico. Gli insetticidi sono un’ultima risorsa e devono essere usati con cautela, poiché molte blatte hanno sviluppato resistenza a questi prodotti, e l’uso eccessivo può essere dannoso per la salute umana.