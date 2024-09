Calendario scolastico 2024/25: tutti i ponti e le festività dell’anno

Riaprono ufficialmente gli istituti per l’anno scolastico 2024/25 e di seguito andiamo a scoprire insieme tutti i ponti e le festività in cui gli studenti potranno stare a casa e dedicarsi al relax.

L’estate sta finendo e ricomincia per tutti i giovani studenti l’obbligo di rientrare in classe per seguire le lezioni del nuovo anno scolastico, il calendario 2024/2025 sarà fitto di impegni ma anche di ponti e festività che vedranno la chiusura delle scuole.

Chi ha la curiosità di sapere in anticipo quali saranno i giorni di pausa dagli obblighi scolastici, magari per organizzare delle vacanze o gite fuori porta, potrà scoprire di seguito tutti i dettagli di festività nazionali e ponti.

Calendario scolastico 2024/2025

Oltre alle date che valgono per tutta Italia ci sono diversi giorni di pausa che si differenziano in base alle regioni. Vediamo tutti i dettagli di seguito.

I ponti e festività valide su tutto il territorio nazionale sono i seguenti, e per rendere più facile e sereno il rientro a scuola potete seguire le dritte degli esperti.

1 novembre 2024, festa di Tutti i Santi , è venerdì per cui si può fare ponte fino al 3 novembre.

, è venerdì per cui si può fare ponte fino al 3 novembre. 25 dicembre 2024, Natale 2024 è mercoledì, dal momento che quasi tutte le scuole sospendono le lezioni dal 23 si può fare ponte dal 20.

2024 è mercoledì, dal momento che quasi tutte le scuole sospendono le lezioni dal 23 si può fare ponte dal 20. 6 gennaio 2025, Epifania, è sabato quindi si può tornare a scuola il 7.

è sabato quindi si può tornare a scuola il 7. 20 aprile 2025, Pasqua, lo stop è previsto dal 17 al 22 aprile con qualche modifica a livello locale.

lo stop è previsto dal 17 al 22 aprile con qualche modifica a livello locale. 25 aprile 2025, Festa della Liberazione dal nazifascismo , cade di venerdì quindi si può far ponte tre giorni.

, cade di venerdì quindi si può far ponte tre giorni. 1° Maggio 2025, Festa dei Lavoratori , è giovedì, si può far ponte dall’1 al 4.

, è giovedì, si può far ponte dall’1 al 4. 2 giugno 2025, Festa della Repubblica, è lunedì, per cui si può far ponte dal 31 maggio al 2 giugno.

A livello locale ricordiamo poi che ci sono delle pause in base alle regioni. Ad esempio dal 3 al 5 marzo ci saranno le vacanze di Carnevale in Veneto, Friuli Venezia Giulia e in Molise. Mentre in Campania lo stop è dal 3 al 4 marzo, così come in Sardegna. In Piemonte le vacanze di Carnevale saranno dall’1 al 4 marzo.

Lo stop per le vacanze di Natale in Valle d’Aosta sarà dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, inoltre il 30 e 31 gennaio ci sarà la Fiera di Sant’Orso. Le vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 21 aprile 2025.

In Trentino le vacanze di Pasqua saranno dal 17 aprile al 27 aprile 2025. A Bolzano, in Piemonte, in Emilia Romagna, in Lombardia, in Umbria, nel Lazio, in Abruzzo, nelle Marche, in Molise, in Basilicata, in Campania, in Calabria, in Sicilia in Puglia, in Sardegna e in Friuli Venezia Giulia dal 17 al 22 aprile 2025. Mentre in Veneto, in Toscana e in Liguria dal 17 aprile al 21 aprile 2025.