Capelli secchi e aridi? Il segreto di bellezza lo dicono gli esperti: 2 ingredienti e torneranno lucenti

Basteranno semplicemente due ingredienti naturali per dire addio per sempre ai capelli secchi e aridi: torneranno ad essere perfetti.

In un’epoca in cui l’apparenza è tutto, e gli incontri (di qualsiasi genere siano) sono basati anche sul primo impatti, essere sempre in perfetto ordine diventa quindi di assoluta importanza. Ecco perché è fondamentale curare ogni aspetti della propria persona, proprio per cercare di essere sempre al passo con i tempi, senza mai essere fuori dal coro.

Ovviamente, ognuno deve sentirsi libero di esprimere il proprio essere senza sentirsi vincolato da dogmi, moda e società, tuttavia, al tempo stesso, essere sistemati non è sicuramente una cosa che guasta. E cosa si nota per prima in una persona a primo impatto? I capelli sono sicuramente tra le le prime cose che balzano agli e con questo caldo, riuscire a domarli è praticamente impossibile.

Basta con capelli secchi e aridi: gli esperti consigliano un rimedio del tutto naturale

In questo periodo, oltre a cercare di dare una sistemata, alla meno peggio, ai capelli, si dovrò prestare particolare attenzione anche quando si va al mare o in piscina. È proprio in questo periodo dell’anno, che a causa dello stress provocato dal sole, dalla salsedine o anche dal cloro, che i capelli tendono ad essere secchi e aridi.

Motivo per cui, è importantissimo usare le giuste precauzioni, prima, dopo e durante le giornate passate all’aria aperta. Ma se tutto questo non dovesse bastare, esiste un rimedio naturale fatto con avocado e miele, perfetto per nutrire i capelli dalla radice, fino alle punte.

Non è la prima volta che il miele viene impiegato per la cura dei capelli. Infatti, grazie alle sue incredibili proprietà benefiche, il miele risulta un valido alleato per la cura della propria persona. In questo caso specifico, andrà abbinato all’avocado, che risulta anch’esso incredibilmente nutriente e rigenerante. Un mix davvero magico, che permetterà di nutrire i capelli e di riparare anche eventuali danni estivi.

Per prima cosa prendere l’avocado e schiacciarlo con l’aiuto dei rebbi di una forchetta, aggiungere 2 cucchiai di miele e mescolare. Applicare la crema ottenuta su tutta la lunghezza dei capelli umidi e lasciare in posa per circa 30 minuti. Infine, basterà risciacquare ed asciugare, per sentire già solo con il tatto la netta differenza. Capelli sani, forti e nutriti, in pochissime mosse e senza usare alcun tipo di prodotto chimico.