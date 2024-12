Mantenere la cappa della cucina pulita è fondamentale per la nostra salute. Lo si può fare con tre semplici ingredienti

Pulire regolarmente la cappa della cucina non solo garantisce un ambiente domestico più sicuro, ma prolunga anche la vita dell’elettrodomestico. Dedicarci qualche minuto al mese è un piccolo gesto che fa una grande differenza per la salute e la sicurezza della casa. Ecco gli ingredienti naturali da usare.

La frequenza della pulizia della cappa dipende dall’uso che si fa della cucina. Cottura quotidiana: pulire l’interno, l’esterno e il filtro almeno una volta al mese. Uso meno frequente: è sufficiente una pulizia stagionale. Ci sono peraltro dei segnali che indicano la necessità di pulizia. La ridotta aspirazione dei fumi: se la cappa non riesce ad eliminare il fumo nemmeno alla massima potenza, i filtri o le condutture potrebbero essere ostruiti. Anche rumori insoliti del motore dovrebbero allarmarci. Un ronzio o un motore rumoroso possono indicare che la ventola è sovraccarica. In questi casi, potrebbe essere necessario non solo pulire, ma anche sostituire alcuni componenti.

Oltre all’efficienza, mantenere la cappa pulita è fondamentale per prevenire rischi di incendio. I residui di grasso accumulati possono alimentare le fiamme in caso di incidenti sui fornelli, aumentando il pericolo di propagazione del fuoco. Una cappa pulita, quindi, non è solo una questione di igiene ma anche di sicurezza domestica.

Gli ingredienti per pulire la cappa della cucina

Si tratta, dunque, di un elettrodomestico, spesso integrato alle nostre cucine, che è fondamentale nella nostra vita domestica. La cappa, aspirando i fumi delle pietanze che cuciniamo, aspira evidentemente anche gli odori. E, in questo modo, contribuisce a rendere la nostra casa un ambiente molto più salubre. Le cappe possono essere realizzate in materiali diversi, come acciaio inossidabile, rame o bronzo, ma i metodi di pulizia sono simili. Ecco una guida pratica. Ingredienti necessari:

Bicarbonato di sodio

Detersivo per piatti sgrassante

Acqua bollente

Procedura passo per passo: preparare la soluzione di pulizia. Riempire un lavandino o una pentola con acqua bollente. Aggiungere 1-2 cucchiai di detersivo sgrassante e mezza tazza di bicarbonato di sodio, mescolando bene. Rimuovere il filtro: sganciarlo e immergerlo nella soluzione per almeno 15 minuti. Pulizia del filtro: utilizzare una spazzola con setole morbide in nylon per eliminare il grasso residuo e i frammenti di cibo. Risciacquare e asciugare: sciacquare accuratamente con acqua calda e asciugare completamente prima di rimontare il filtro nella cappa.