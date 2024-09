Cappotto termico e muffa: attenzione, tutto quello che c’è da sapere

In che relazione sono il cappotto termico posto a protezione di un edificio con la muffa che spunta dentro casa? Facciamo chiarezza.

Anche voi avete approfittato del superbonus 110% per installare il cappotto termico e ora avete paura che sia portatore di muffa all’interno della vostra abitazione?

Vi sentite presi in giro perché vi avevano assicurato che la copertura edilizia avrebbe proprio eliminato il problema dell’umidità in casa e quindi della formazione della condensa e della muffa ed eravate tranquilli, prima di leggere che addirittura il cappotto termino la crea perché non fa circolare l’aria. Dove sta la verità?

Cappotto termico e muffa, cosa bisogna sapere una buona volta

Chiariamo una volta per tutte in che rapporto sono la muffa e il cappotto termico. Sono una la conseguenza dell’altro o il secondo impedisce alla prima di affiorare sui muri?

In un’ottica di efficientamento energetico degli edifici residenziali che si trovano nelle città, in modo che si consumi meno energia e si produca meno inquinamento nell’aria, avete sicuramente fatto molto bene a spendere dei soldi, anche se pochi visto i bonus casa a disposizione, per ammodernare la vostra abitazione.

Se però avete preso un bello spavento perché avete letto in giro che il cappotto termico isola talmente tanto da non far circolare l’aria e generare la muffa in casa, allora vi rassicuriamo. Le cose non stanno così e sono un po’ più complesse.

Diciamo che se vivete in una casa molto vecchia in cui le muffe compaiono puntualmente e ciclicamente perché di fatto le spore di questo fungo resistono ai vostri tentativi di distruggerli, è probabile che anche se avete fatto installare il cappotto termico le vedrete riaffiorare.

L’isolamento termico esterno all’edificio nulla può contro la muffa che oramai ha attecchito ogni centimetro dei muri della vostra casa. Non ve la prendete con il cappotto edilizio, questo non ha alcuna colpa del loro esistere.

In effetti un cappotto termico ben fatto aiuta a mantenere la temperatura interna più o meno costante, senza troppi sbalzi, consentendo ai muri di casa di traspirare ed è quindi un valido alleato per proteggere la vostra abitazione dall’umidità.

Il vero problema potrebbe essere causato dagli infissi. Se le intelaiature delle vostre finestre sono datate e gli infissi non isolano bene possono creare problemi proprio di questo tipo.

Cioè possono portare a una maggiore tendenza a creare condensa all’interno delle stanze perché favoriscono i ponti termici, ossia uno sbalzo tra la temperatura interna ed esterna della casa. In questo caso potete leggere i rimedi economici efficaci per togliere l’umidità.