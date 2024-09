I rimedi (super economici) per togliere l’umidità da una stanza

Quali sono i rimedi economici per togliere l’umidità in casa? Ogni stanza è potenzialmente “vittima” non solo bagno e cucina. Vediamo come fare.

Togliere l’umidità da una stanza della casa è fondamentale per la salute di tutti gli abitanti, siano essi adulti o bambini. Si tratta di un “ospite sgradito”, è infatti lei che, accumulandosi sulle superfici, favorisce la formazione della muffa, con tutti i problemi che ne conseguono, in primis l’insalubrità dell’ambiente.

Ci sono tanti metodi utili per raggiungere questo scopo. Se quindi volete sapere quali sono i rimedi economici per togliere una volta per tutte l’umidità da una stanza dovete solo continuare a leggere. Non ci resta che andarli a scoprire tutti!

Come togliere l’umidità che si forma all’interno della casa

La casa umida è un problema con cui molte persone devono fare i conti ogni giorno, e in pratica anche tutte le stagioni. Soprattutto se l’abitazione ha dei difetti strutturali, è molto facile che vi sia la cosiddetta muffa di risalita, proveniente dal terreno perché non sono state isolate bene le fondamenta.

Chiaramente chi vive in zone umide avrà una casa più soggetta a questa problematica. Per fortuna è possibile agire per cercare di limitare i danni il più possibile.

Prima di tutto è fondamentale far circolare aria all’interno delle stanze. Arieggiate il locale per qualche ora al giorno nei periodi in cui il clima non è rigido, a maggior ragione se c’è il sole, aprite le finestre in modo da favorire la ventilazione.

Questo è il metodo davvero a costo zero, fatelo spesso! Anche e soprattutto in luoghi come il bagno, che con i vapori dell’acqua calda che si sprigionano quando si fa la doccia rischia di diventare una piccola bomba di umidità pronta e esplodere in qualsiasi momento.

Installare una ventola per aspirare l’aria è un’ottima idea alternativa e molto utile specialmente in caso di bagno cieco senza finestre o altre aperture. In cucina potete far andare la cappa aspiratrice in modo tale da raccogliere tutta l’umidità che si genera mentre cucinate.

Un altro rimedio economico per eliminare l’umidità dalla casa è rappresentato dai sali assorbiumidità, sono disponibili in vendita sia in granuli che in tabs. Si mettono in una vaschetta e hanno il potere di assorbire le goccioline che, condensate, vanno ad accumularsi sul forno.

Se poi la situazione è molto grave potete valutare l’acquisto di un deumidificatore. È un piccolo investimento ma lo potete usare anche in caso di necessità di stendere i panni ad asciugare in casa durante la stagione invernale. In questo modo eviterete la formazione di muffe sulle pareti o sui vestiti riposti nell’armadio.