Case in affitto sul mare a 15 euro al mese: il Paradiso è qui

Siete curiosi di sapere in quale città è possibile trovare delle case in affitto sul mare a 15 euro al mese? Calma, andiamo per gradi, c’è molto da dire.

Sul web c’è un tam tam di notizie che si riferiscono a una città in cui il costo della vita è talmente basso che con soli 15 euro ci si affitta una casa con vista mare per un mese intero. Dove si trova?

Saperlo significherebbe andare a prenotare immediatamente per farsi una vacanza e spendere pochissimo. Allora ve lo diciamo, si trova non troppo lontano.

La città dove la casa costa 15 euro

Se si considera che con il caro ombrellone in molte località sul mare in Italia con 15 euro non ci si affitta neanche un ombrellone con la sdraio appare evidente che avere l’opportunità di affittare una intera casa pochi spiccioli è un dettaglio che genera meraviglia.

Il fatto è che non è proprio così, non esiste la città in cui le case vista mare sono in affitto a 15 euro. C’è un equivoco di fondo, anche se bisogna pur dire che qualcosa di vero c’è, e sono di fatto i 15 euro. Andiamo per gradi e cerchiamo di fare chiarezza.

In Spagna, nell’Andalusia, c’è un piccolo paese che si chiama Marinaleda. Qui non circolano troppi turisti, anzi non se ne vedono proprio, perché non è una famosa località turistica spagnola e non ha nemmeno spiagge, visto che non ha il mare. Infatti si trova a circa 130 km a nord di Malaga.

Questo paesino di campagna del sud della Spagna è diventato famoso per essere uno degli esempi meglio riusciti di società socialista democratica. Qui il sistema economico è basato sull’eguaglianza e sulla condivisione di risorse.

Tutti lavorano e fanno circolare le risorse, non esiste proprietà e nemmeno la polizia, tutti gli abitanti si prendono cura del verde pubblico. E le case costano 15 euro. Ma in che senso?

In Italia c’è stata una distorsione delle informazioni per cui su molti siti sono apparsi articoli che parlano di case in affitto a 15 euro, non è così. Questa somma è la rata che ciascuno paga per l’acquisto dei materiali necessari alla costruzione della casa, che sono nel complesso anticipati dal comune tramite fondi statali e regionali.

Ciascun cittadino di Marinaleda ha l’obbligo di costruirsi la propria casa, dopo aver pagato il primo versamento, e deve anche firmare un documento in cui assicura che non venderà l’immobile. In questo modo è di fatto scongiurata qualsiasi tipologia di speculazione edilizia, perché in questo paese si combatte il capitalismo.