Il castagnaccio toscano è un dolce autunnale unico nel suo genere, semplice ma ricco di sapori e profumi intensi, che racchiude tutto il calore e la genuinità della tradizione toscana. A base di farina di castagne, rosmarino, pinoli e uvetta, questo dolce rappresenta un omaggio alla natura e alle risorse di stagione, poiché la farina di castagne era, nei tempi passati, uno degli ingredienti più diffusi nelle cucine contadine della Toscana. Realizzare il castagnaccio non richiede particolari abilità, ma la scelta di ingredienti di qualità e il rispetto di alcuni passaggi chiave sono essenziali per ottenere un risultato che onori la tradizione.

Per iniziare, gli ingredienti principali devono essere freschi e della migliore qualità possibile. La farina di castagne, ad esempio, dovrebbe essere macinata finemente e preferibilmente acquistata in una delle aree di produzione tipiche della Toscana. Questo conferisce al castagnaccio un sapore più autentico, che riporta subito ai boschi di castagni toscani.

Castagnaccio tradizionale, ingredienti e dosi

Per un castagnaccio alla toscana classico, questi sono gli ingredienti base e le dosi precise:

Farina di castagne : 300 g. È importante setacciarla con cura prima di aggiungerla agli altri ingredienti, per evitare la formazione di grumi.

: 300 g. È importante setacciarla con cura prima di aggiungerla agli altri ingredienti, per evitare la formazione di grumi. Acqua : circa 500 ml (regolare in base alla consistenza)

: circa 500 ml (regolare in base alla consistenza) Pinoli : 30 g

: 30 g Noci : 50 g, tritate grossolanamente

: 50 g, tritate grossolanamente Uvetta : 40 g

: 40 g Rosmarino fresco : qualche rametto

: qualche rametto Olio extravergine di oliva : 30 ml (più un po’ per ungere la teglia)

: 30 ml (più un po’ per ungere la teglia) Sale: un pizzico

Procedimento

Inizia con il setacciare accuratamente la farina di castagne in una ciotola capiente. Questo procedimento è importante perché aiuta a eliminare eventuali grumi, permettendo all’impasto di risultare omogeneo e soffice. Una volta setacciata la farina, si può iniziare a versare l’acqua, mescolando lentamente con una frusta o con un cucchiaio di legno. È importante aggiungere l’acqua poco alla volta, fino a ottenere un composto fluido ma non troppo liquido, simile alla consistenza di una crema.

A questo punto, si possono incorporare 40 grammi dell’olio extravergine di oliva, continuando a mescolare in modo che l’olio si distribuisca uniformemente nell’impasto. Aggiungere il sale, l’uvetta scolata e asciugata e la maggior parte dei pinoli, lasciandone una piccola parte per la decorazione finale. Se si sceglie di utilizzare la scorza d’arancia, questo è il momento di aggiungerla, mescolando bene per distribuirla nell’impasto.

Una volta che il composto è pronto, si versa in una teglia precedentemente unta con un filo d’olio. Secondo la tradizione toscana, andrebbe scelta una teglia bassa e ampia, che permetta al castagnaccio di cuocere in uno strato sottile, ottenendo così una consistenza morbida all’interno e una crosticina dorata all’esterno. L’impasto deve essere distribuito uniformemente nella teglia, quindi si procede con la decorazione. Distribuire sulla superficie i pinoli rimasti, l’uvetta e il rosmarino tritato, quindi completare con un filo d’olio extravergine per favorire la formazione della crosticina croccante durante la cottura.

La cottura del castagnaccio è un passaggio fondamentale per ottenere la giusta consistenza. Il forno va preriscaldato a 180 gradi e la teglia con il castagnaccio deve essere posizionata al centro del forno per garantire una cottura uniforme. Il tempo di cottura è di circa 30-40 minuti, ma è consigliabile controllare il dolce dopo i primi 25 minuti, per evitare che si secchi troppo. Il castagnaccio sarà pronto quando si formeranno delle piccole crepe sulla superficie e la crosticina risulterà dorata e fragrante.

Consigli e abbinamenti per il Castagnaccio toscano

Il castagnaccio è un dolce che si presta a diverse interpretazioni e abbinamenti. Può essere gustato sia caldo che a temperatura ambiente, ma molti preferiscono lasciarlo intiepidire per qualche minuto dopo la cottura, in modo da far assestare i sapori. Si tratta di un dolce naturalmente senza glutine, poiché la farina di castagne è priva di glutine, quindi è perfetto anche per chi ha intolleranze o segue una dieta specifica. Per arricchire ulteriormente il castagnaccio, si può servire con una spolverata di zucchero a velo o accompagnato da una crema di ricotta fresca leggermente dolcificata, che contrasta piacevolmente con il gusto intenso e leggermente amarognolo della farina di castagne.

In Toscana, il castagnaccio è spesso gustato insieme a un bicchiere di vino dolce, come il Vin Santo, che esalta i sapori della castagna e dell’uvetta, regalando un abbinamento perfetto. Chi preferisce un contrasto più marcato, può optare per un vino rosso corposo, che bilancia la dolcezza e la morbidezza del dolce.