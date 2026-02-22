Nel cuore del Casentino, tra Arezzo e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, c’è uno dei borghi più significativi della Toscana interna. Meno noto rispetto a mete più turistiche come San Gimignano o Monteriggioni, conserva un centro storico compatto, edifici storici ben mantenuti e un contesto naturale di grande valore.

Stiamo parlando di Bibbiena, un piccolo borgo adatto a chi cerca un weekend tranquillo, con un mix di architettura medievale, tradizioni locali e accesso a itinerari naturalistici.

Dove si trova Bibbiena

Bibbiena si trova in provincia di Arezzo, a circa 30 chilometri dal capoluogo. È uno dei centri principali del Casentino, valle attraversata dal fiume Arno e circondata da rilievi appenninici. La posizione la rende un punto di partenza strategico per visitare il Santuario della Verna, il Castello di Poppi e le foreste del Parco Nazionale.

Il centro storico medievale

Il cuore di Bibbiena è il centro storico, sviluppato su un impianto medievale ben riconoscibile. Le strade sono strette e in parte acciottolate, con edifici in pietra e scorci panoramici sulla valle.

Tra i punti principali:

Piazza Tarlati , fulcro del borgo

, fulcro del borgo Palazzo Tarlati , edificio storico legato alla potente famiglia che dominò l’area nel Medioevo

, edificio storico legato alla potente famiglia che dominò l’area nel Medioevo Chiesa dei Santi Ippolito e Donato, principale luogo di culto del centro storico

La struttura urbana è compatta e si visita facilmente a piedi in poche ore, senza bisogno di itinerari complessi.

Palazzo Tarlati è uno degli edifici simbolo di Bibbiena. Risale al XIV secolo ed è legato alla famiglia Tarlati, che ebbe un ruolo centrale nella storia del Casentino.

L’edificio conserva elementi architettonici medievali evidenti, tra cui una torre e una facciata in pietra ben conservata. È uno dei punti di riferimento per comprendere l’identità storica del borgo.

Cosa vedere nei dintorni

Uno dei vantaggi di Bibbiena è la vicinanza a luoghi di interesse storico e naturalistico. A pochi chilometri si trova Poppi, con il suo Castello dei Conti Guidi, tra i più importanti della Toscana. Poco distante, il Santuario della Verna è una delle mete religiose più visitate della regione.

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi offre percorsi trekking, aree boschive e itinerari immersi nella natura, particolarmente apprezzati in primavera e autunno. Bibbiena può quindi essere inserita in un itinerario più ampio di due o tre giorni nel Casentino.

Eventi e tradizioni

Il borgo mantiene una forte identità locale. Tra gli eventi più noti c’è la Festa Medievale di Bibbiena, che rievoca atmosfere storiche con cortei, costumi e mercati tematici.

Durante l’anno si svolgono anche fiere, manifestazioni gastronomiche e iniziative legate ai prodotti tipici del territorio.

La cucina del Casentino è legata alla tradizione toscana, con piatti semplici e ingredienti locali. Tra le specialità ci sono i Tortelli di patate del Casentino, le zuppe di legumi, carne alla brace, salumi artigianali Il territorio è anche noto per prodotti come il prosciutto del Casentino e i formaggi locali.

Quando andare

Il periodo migliore per visitare Bibbiena è la primavera o l’autunno, quando il clima è mite e il paesaggio del Casentino offre colori intensi. L’estate può essere piacevole grazie alla posizione collinare, mentre l’inverno è indicato soprattutto per chi abbina la visita a escursioni o percorsi naturalistici.