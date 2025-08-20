Oggi è stato dato ufficialmente il via alla vendemmia nei vigneti della Champagne, rinomato distretto produttivo delle bollicine d’Oltralpe, nel Nord-Est della Francia, a circa 150 km a Est di Parigi.

“Un’ottima annata”

È stata anticipata a causa delle alte temperature delle ultime settimane, e secondo le stime dei vignerons dovrebbe essere “promettente”, fa sapere il Comitato Champagne in una nota.

“Il vigneto è in condizioni straordinarie, il che ci permette di affrontare questa vendemmia con fiducia e serenità”, ha sottolineato Maxime Toubart, co-presidente del Comitato Champagne.

“Un’ottima annata” è a portata di mano, aggiunge David Chatillon, l’altro co-presidente del Comitato Champagne. “Lo stato sanitario delle uve è eccellente, l’acidità è soddisfacente e la maturità aromatica si sta sviluppando armoniosamente”, sottolinea l’organizzazione interprofessionale del settore.

Abbassate le rese da 10.000 kg dell’anno scorso a 9.000

A luglio, i viticoltori e le aziende vinicole della Champagne hanno fissato la resa commercializzabile per la vendemmia 2025 a 9.000 chilogrammi per ettaro, rispetto ai 10.000 chilogrammi dell’anno scorso, in un contesto economico incerto, in particolare con l’entrata in vigore del 7 agosto dei dazi del 15% sulle esportazioni europee verso gli Stati Uniti, che includono vini e liquori.

Le date di autorizzazione all’inizio della vendemmia sono fissate per ogni comune e per ogni vitigno (Chardonnay, Pinot Nero e Meunier): iniziano già oggi mercoledì in alcuni comuni dell’Aube, e l’ultima inizierà il 4 settembre.

La maggior parte sarà avviata all’inizio della prossima settimana. Considerate le condizioni climatiche, alcuni comuni dell’Aube hanno ottenuto esenzioni per poter utilizzare le forbici da potatura già da martedì.

“Negli ultimi giorni, la precocità è stata confermata da un aumento delle temperature storicamente rapido. Questa dinamica illustra l’impronta di un anno solare, il secondo più caldo dall’inizio del secolo”, osserva il Comitato Champagne. Dato il rischio di nuovi episodi di caldo estremo, il Comitato Champagne chiede “attenzione alla salute e alla sicurezza” dei vendemmiatori.