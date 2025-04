Dopo giorni segnati da un’intensa ondata di maltempo, una temporanea rimonta dell’alta pressione restituirà al Mediterraneo centrale condizioni più stabili. Nella giornata di sabato il tempo tornerà in prevalenza soleggiato sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, grazie all’espansione dell’anticiclone. Le temperature aumenteranno, con punte massime fino a 20-22°C e localmente anche superiori, soprattutto al Sud e sulle coste. Al Nord, invece, la situazione resterà più variabile, in particolare tra i settori alpini e l’alta pianura padana, dove si potranno registrare deboli piogge. In serata, inizieranno a manifestarsi i primi segnali di una nuova perturbazione in arrivo da ovest.

Una Pasqua con tempo instabile al Nord e Sardegna

Domenica di Pasqua segnata dal peggioramento sulle regioni del Nordovest. Piogge sono previste su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in estensione verso Emilia occidentale e Lombardia. Il Triveneto verrà interessato solo marginalmente, con fenomeni isolati in prossimità delle montagne. Il tempo tenderà a peggiorare anche in Sardegna e Toscana nel corso della giornata, con temporali in serata sull’isola. Al contrario, il Centro-Sud, in particolare il versante adriatico e le zone tirreniche dal Lazio in giù, resterà protetto dall’anticiclone, regalando un clima stabile e mite.

Pasquetta tra instabilità e qualche schiarita

Nella giornata di Pasquetta l’instabilità continuerà a coinvolgere il Nordovest, con possibilità di graduali miglioramenti nel pomeriggio. Anche il Nordest potrà essere interessato da rovesci sparsi, soprattutto lungo l’arco alpino. Nel frattempo, i fenomeni si estenderanno anche al Centro-Sud, con rovesci e qualche temporale più frequente lungo la dorsale appenninica, ma in attenuazione verso sera. L’instabilità tenderà ad aumentare anche sulle isole maggiori e sul basso versante tirrenico, complice l’indebolimento dell’anticiclone. Più asciutto, invece, il versante adriatico e lo Ionio, dove si manterranno condizioni migliori con clima mite.