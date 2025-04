Che tempo farà nei prossimi giorni? Il meteo a Pasquetta sarà inaffidabile e instabile. Su alcune regioni si passerà infatti dal sole alla pioggia in poche ore. Le proiezioni per i prossimi giorni confermano infatti questa dinamicità abbastanza tipica nel mese di aprile dove le zone di alta pressione si scontrano con quelle di bassa pressione tipiche dell’inverno. L’Italia, in questi giorni di festa, si trova proprio nel mezzo dei due scenari.

Gli ultimi aggiornamenti confermano l’ingresso di aria fredda ed instabile pilotata da un ciclone presente sul Centro Europa proprio lunedì 21 aprile, ossia nel giorno di Pasquetta. Questo ciclone sarà in grado di destabilizzare l’atmosfera al Nord in particolare sulle Alpi centro orientali e parte delle pianure del Triveneto, in Toscana, Lazio (specie zone di montagna e collina) e sulle zone interne del Sud con lo sviluppo di improvvisi rovesci di pioggia.

Massima attenzione tuttavia su Sardegna e Sicilia dove non si escludono veri e propri nubifragi entro la serata di Pasquetta. Sul resto delle regioni, specie sulle pianure del Nord e su parte del versante Adriatico e al Sud, avremo una maggiore stabilità atmosferica grazie ad una prima timida rimonta dell’anticiclone che garantirà più sole con solamente qualche nube di passaggio per l’intero arco della giornata.

L’instabilità primaverile

Dopo una domenica di Pasqua che sarà all’insegna del caldo e dei forti temporali, anche a Pasquetta siamo di fronte quindi ad uno scenario da classica instabilità primaverile. Come capita spesso in questa stagione ciò non significa però che l’intera giornata sarà compromessa dalle precipitazioni. Questi fenomeni spesso durano solo poche ore e poi torna il sole.