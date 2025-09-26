Addio definitivo al caldo, ingresso diffuso di condizioni pienamente autunnali con temperature frizzanti e neve in montagna. Dopo una tregua nel weekend, da martedì è atteso un nuovo ciclone dalla Russia. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “Le temperature minime sono scese in pianura fino 8-9°C, la neve ha spolverato le Alpi fino ai 1500 metri, soprattutto dai 2000 metri in su – afferma – si tratta di una rara incursione di aria polare verso il nostro Paese nel mese della vendemmia”

La situazione meteorologica nel dettaglio

“Le temperature resteranno sotto la media anche nei prossimi giorni e con l’inizio del mese di ottobre: anzi, da metà della prossima settimana, movimenti anomali dell’atmosfera potrebbero spingere un freddo ciclone russo verso il Mediterraneo. L’altro ciclone, quello francese attivo in questo momento, continuerà a condizionare il meteo del weekend italiano”. “Nel dettaglio – osserva Tedici – il ciclone francese porterà oggi nuovi rovesci specie al Nord, in Toscana e in Sicilia, localmente forti tra alto Piemonte e alta Lombardia; il weekend vedrà piogge al Nord, sul settore adriatico e al Sud nella giornata di sabato solo sul versante adriatico e, a macchia di leopardo, al meridione nell’ultima domenica di settembre. Lunedì, avremo una tregua meteorologica con tempo stabile e anche soleggiato poi da martedì pomeriggio il tempo tornerà a peggiorare al Nord. Con l’inizio del mese di ottobre entreremo in un tunnel ciclonico con condizioni instabili e fresche su tutto il Paese”.

Sabato 27. Al Nord: piogge e rovesci sparsi da ovest verso est. Al Centro: piogge specie sulle adriatiche. Al Sud: maltempo dalla Sicilia verso la Calabria. Domenica 28. Al Nord: soleggiato, più nubi al Nordest. Al Centro: piogge sulle adriatiche, soleggiato altrove. Al Sud: instabile con rovesci sparsi. Tendenza: tregua meteorologica fino a martedì poi nuovo ciclone in arrivo dalla Russia.