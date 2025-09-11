Dopo una parentesi di caldo settembrino, siamo nel bel mezzo di una fase più tipicamente autunnale, specie al Centro-Nord. Le piogge sono tornate protagoniste, in diversi casi anche abbondanti e accompagnate da un netto calo delle temperature. Tuttavia, l’ondata di forte maltempo perderà via via di intensità e già nei prossimi giorni la pressione atmosferica tornerà lentamente a salire sul bacino del Mediterraneo. Sarà un miglioramento graduale, ma sufficiente a regalare maggiore stabilità e quiete atmosferica. Sono queste, in sintesi, le previsione del meteorologo Stefano Rossi, de iLMeteo.it.

L’arrivo del bel tempo

“La flessione termica ha colpito prima il Centro-Nord, estendendosi poi progressivamente anche al Sud, riportando il Paese in una cornice climatica ben diversa rispetto a quella di inizio Settembre”, spiega il meteorologo. “Già da giovedì 11 settembre, però, il quadro meteorologico mostrerà segni di cambiamento: al mattino avremo solo residue precipitazioni tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia nonché qualche fenomeno sul basso Tirreno, in particolare sulle coste campane e calabresi. Col passare delle ore, tuttavia, il cielo si presenterà più soleggiato ovunque, eccezion fatta per alcuni rovesci localizzati sulla Puglia”.

“Sul fronte delle temperature, si assisterà ad una ripresa. I valori torneranno gradualmente ad aumentare, restituendo un clima più mite, specie nelle ore centrali della giornata. Anche la giornata di venerdì 12 settembre mostrerà un’evoluzione favorevole: soprattutto le regioni centrali e meridionali godranno di ampi spazi di sole, solo al Nord resisterà una lieve instabilità, tuttavia con rari episodi piovosi e comunque decisamente di minore entità rispetto ai giorni precedenti. Insomma, cambierà praticamente tutto rispetto alla situazione attualmente burrascosa. Per quanto riguarda il weekend, questa tendenza al miglioramento proseguirà, a parte per il rapido passaggio, proprio tra sabato 13 e domenica 14 settembre, di una perturbazione in grado di riportare nuvolosità e qualche pioggia. Si tratterà però di una breve parantesi perché da domenica, infatti, tornerà il sole”.