Nelle ultime 12 ore si sono registrati accumuli di pioggia eccezionali su diverse aree dell’Emilia Romagna e del medio Adriatico. In particolare, le zone del Ravennate, Ferrarese e Riminese hanno superato i 100mm di pioggia, causando allagamenti e criticità diffuse. Si tratta di valori straordinari per il mese di luglio, pari fino a una volta e mezza la media mensile. Anche le Marche settentrionali, in particolare il Pesarese, e l’Abruzzo hanno risentito del maltempo, pur con accumuli leggermente inferiori.

Questi fenomeni estremi sono legati alla particolare esposizione del medio e alto Adriatico a correnti fresche nordorientali, richiamate dal vortice ciclonico che ha posizionato il suo minimo poco al largo del Gargano. Questa configurazione ha innescato forti instabilità locali, portando a piogge intense e persistenti su aree già vulnerabili.

Evoluzione delle condizioni atmosferiche

Le prossime ore porteranno un graduale miglioramento, grazie allo scivolamento verso sudest del minimo depressionario e alla riorganizzazione dell’area di bassa pressione principale poco a ovest del Mar Nero. L’Emilia Romagna sarà tra le prime regioni a vedere un ritorno alla stabilità, seguita nel pomeriggio-sera dalle regioni del medio e basso Adriatico.

Nel frattempo, il Nordovest e le regioni centrali tirreniche godranno di maggiore stabilità atmosferica, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Il peggio, dunque, sembra essere passato per le aree più colpite.

Previsioni meteo per oggi

Per la giornata di oggi, 29 luglio, il meteo prevede al Nord cieli generalmente soleggiati al mattino, con nubi irregolari e residue piogge su Friuli, Emilia orientale e Romagna. Nel pomeriggio, possibili temporali su Alpi e Prealpi orientali, che potrebbero estendersi localmente verso la pianura veneta e friulana.

Al Centro, persiste l’instabilità al mattino sulla dorsale appenninica e il versante adriatico, con temporali sparsi. Le regioni tirreniche, invece, saranno in condizioni migliori, con un generale miglioramento nel pomeriggio anche sul versante orientale. Al Sud, si prevede una variabilità marcata, con rovesci su Molise, Gargano e localmente sul basso Tirreno. In giornata, piovaschi anche su Campania e Basilicata, mentre altrove prevarrà il sole. Le temperature saranno in lieve aumento al Nord e sulle centrali tirreniche, in calo altrove.