Che tempo farà nei prossimi giorni: arrivano forti temporali e crollo delle temperature

Che tempo farà nei prossimi giorni? Le previsioni meteo ci dicono che un ciclone islandese porterà sull’Italia forte maltempo e un crollo termico ad iniziare dalle nostre regioni di nordovest. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. secondo il quale “si attendono precipitazioni superiori ai 150 mm in 24 ore tra Lombardia e Piemonte e non si escludono accumuli superiori alla pioggia caduta in tutta l’estate su alcune di queste zone del Paese”.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Già nelle prossime ore sono previsti dei rovesci sparsi al nord e sul versante tirrenico, alternati a lunghe fasi più stabili e soleggiate. Non mancheranno isolati piovaschi anche al sud, mentre il versante adriatico sarà un po’ più riparato dall’instabilità temporalesca. Le temperature saranno ancora canicolari solo in Sicilia, con massime di 35-36°C. Altrove si registrerà un deciso calo delle temperature.

Giovedì 5 settembre sarà invece caratterizzato da nubifragi, raffiche di downburst. I fenomeni più violenti sono previsti, al momento, su Liguria e Lombardia, sul nordovest in generale e tra Toscana e Lazio, con successivo spostamento del fronte perturbato anche verso Emilia Romagna e, dalla sera, verso il Triveneto. Le temperature massime non supereranno i 20°C in Piemonte e saranno decisamente sotto media su gran parte del nordovest e sul versante tirrenico centro-settentrionale.

Dalla Puglia alle Marche, passando per Bassa Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia troveremo invece alcune schiarite, temperature sopra media e anche lunghe fasi asciutte. Da venerdì 6, assisteremo al ritorno del sole quasi ovunque fino a domenica pomeriggio, quando è previsto un nuovo forte peggioramento da ovest su gran parte del Paese.

Il meteo giorno per giorno

Giovedì 5. Al nord: maltempo forte. Al centro: maltempo via via più diffuso su gran parte delle regioni. Al sud: temporali dalla Campania e dalla Sicilia verso il resto delle regioni. Venerdì 6. Al nord: migliora salvo ultimi rovesci su Friuli Venezia Giulia e Liguria di Levante. Al centro: migliora salvo rovesci su Alta Toscana ed adriatiche specie al mattino. Al sud: soleggiato. Tendenza: weekend di sole sabato e di pioggia domenica.