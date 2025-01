Nelle prossime ore l’Italia si prepara a un netto cambiamento meteorologico, con il ritorno di piogge sparse e nevicate fino a bassa quota. La circolazione ciclonica che ha interessato l’Europa centro-settentrionale si sta attenuando, lasciando spazio all’anticiclone delle Azzorre che si estende verso il Nord Europa. Tuttavia, sul bordo orientale dell’anticiclone, un blocco di aria fredda di origine artica si sta dirigendo verso i Balcani e l’Italia, portando un’ondata di freddo e instabilità. Dopo un periodo di temperature miti, il nostro Paese vivrà una fase decisamente più fredda, con condizioni instabili in molte regioni.

La situazione nelle prossime ore

Venti freddi di Grecale cominceranno a soffiare su gran parte del Nord e su alcune regioni del Centro, come la Toscana, le Marche settentrionali e l’Umbria, portando cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle regioni centrali adriatiche, invece, si attiverà un vortice ciclonico, inizialmente posizionato sul Medio Tirreno e poi in movimento verso il basso Tirreno. Nel pomeriggio si prevede un peggioramento con piogge e temporali su Sardegna, Abruzzo, Molise e gran parte del Sud peninsulare.

Maltempo e neve in arrivo

In serata, il maltempo si intensificherà su regioni come il basso Lazio, la Campania, la Sardegna e la Calabria settentrionale. Le nevicate, inizialmente a quote elevate, scenderanno progressivamente, grazie al rafforzamento dei venti freddi, fino a raggiungere le colline, specialmente sui rilievi abruzzesi e molisani.

Le prospettive per domenica 12 gennaio

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un forte maltempo al Sud e temperature gelide al Nord e in parte del Centro. Al Nord, cieli sereni e stabilità saranno accompagnati da temperature sotto zero nelle prime ore del mattino, mentre al Sud continueranno piogge, rovesci e bufere di neve nelle zone interne.

Attenzione: La Protezione Civile ha emesso un’allerta per piogge intense, venti forti e nevicate abbondanti nelle zone a rischio. Prudenza negli spostamenti e preparazione ad affrontare condizioni di freddo e instabilità su tutto il territorio nazionale.