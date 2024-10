L’autunno italiano si sta trasformando in un prolungamento dell’estate, con temperature anomale per il mese di ottobre. Il clima di questi giorni assomiglia più a quello di fine agosto che a quello autunnale, con massime ben oltre la media stagionale. Nonostante l’avvicinarsi di novembre, il caldo persiste e non si prevede un abbassamento significativo nei prossimi giorni, rendendo questa stagione una delle più calde degli ultimi anni.

Temperature record: valori da fine estate

Nei prossimi giorni, le temperature in diverse città italiane si assesteranno su valori che tipicamente si riscontrano a fine agosto o inizio settembre. Ad esempio, sono previsti 28°C nel palermitano, 26-27°C a Catania e Siracusa, 25°C ad Agrigento, Messina e Reggio Calabria, mentre Roma, Napoli e Bolzano toccheranno i 24°C. Questi valori, notevolmente superiori alla media per la fine di ottobre, rappresentano un’anomalia che potrebbe portare a un nuovo record stagionale.

I record degli ultimi anni

Ilmeteo.it ha evidenziato l’andamento delle temperature di fine ottobre negli ultimi tre anni, notando un chiaro trend di rialzo termico. Il 30 ottobre 2023, ad esempio, Palermo ha raggiunto i 32°C, Olbia i 30°C e Alghero i 29°C. Altri casi significativi includono Termoli con 29°C, Latina e Trapani con 28°C, e persino Roma con temperature intorno ai 27°C, in quella che è stata definita un’“ondata di caldo neroniana”. Anche nel 2022 si registrarono valori anomali, come i 27°C di Forlì e Roma e i 26°C di Bologna, Firenze e Napoli.

Temperature di Halloween: uno sguardo alle medie storiche

Le temperature attuali risultano significativamente superiori alle medie stagionali storiche: per il periodo di Halloween, le temperature massime dovrebbero essere intorno ai 17°C al Nord, 19°C al Centro e 22°C al Sud. Tuttavia, confrontando i dati attuali con quelli del XX secolo, l’anomalia risulta ancora più evidente, sottolineando un preoccupante aumento del riscaldamento.

Questo prolungamento del caldo estivo a ottobre segnala una tendenza che potrebbe divenire la “nuova normalità” per il clima italiano. Il fenomeno, oltre a far riflettere sul cambiamento climatico, può anche avere conseguenze per agricoltura, ecosistemi locali e gestione delle risorse.