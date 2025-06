L’estate 2025 parte col piede rovente. L’Anticiclone africano, già protagonista di giornate infuocate, non solo non molla la presa sull’Italia, ma rilancia con una nuova ondata di calore eccezionale. Secondo Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, stiamo entrando in una fase meteo-climatica anomala, con valori termici superiori di 7-8°C rispetto alle medie stagionali. Il nostro Paese si ritroverà esattamente nel cuore di una vastissima bolla di alta pressione che avvolgerà tutta l’Europa occidentale e centrale. Il risultato? Temperature bollenti e nessuna tregua nemmeno di notte.

Città roventi, verso nuovi record

Milano potrebbe affrontare cinque giorni consecutivi con picchi sopra i 37-38°C, un’anomalia climatica senza precedenti per la città. Anche Firenze, Roma e Napoli non saranno da meno, con colonnine di mercurio pronte a toccare i 39-40°C nelle ore più calde. Le basse pianure del Nord e le aree interne del Centro soffriranno particolarmente, con livelli di disagio termico che supereranno quelli della famigerata estate del 2003. E se di giorno si boccheggia, di notte si suda: attese “notti tropicali” con minime sopra i 25°C, e picchi percepiti fino a 30°C, soprattutto nelle città dove l’umidità amplifica la sofferenza.

Temporali estremi in arrivo? Il rischio è dietro l’angolo

L’unica, modesta consolazione potrebbe arrivare da qualche temporale pomeridiano tra martedì 1 e venerdì 4 luglio. Ma attenzione: si tratterà di fenomeni brevi e violenti, soprattutto sulle Alpi e in parte sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il mix tra calore accumulato e instabilità potrebbe infatti sfociare in nubifragi e grandinate di grosse dimensioni. Insomma, l’estate si è presa la scena… e non sembra avere alcuna intenzione di lasciarla.