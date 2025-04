Assistiamo oggi alle ultime manifestazioni di tempo blandamente invernale, prima del consolidarsi dell’alta pressione che già da domani assicurerà bel tempo stabile. “Le temperature – ci spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it – crolleranno di 6-7 gradi, facendo scivolare gran parte d’Italia ben sotto le medie del periodo. A Roma sono previsti 13-14 gradi di giorno, almeno 5°C in meno del normale.

A Roma ultimo crollo delle temperature

Nelle ore più fredde la Capitale crollerà fino a 3-4°C con una temperatura percepita sottozero a causa dei venti gelidi da nord-est”. Sono previste nevicate fino in collina tra Marche, Lazio, Abruzzo e Molise.

“Soprattutto in Abruzzo – sottolinea Tedici – potremo avere accumuli significativi oltre i 1200 metri, con fiocchi capaci di imbiancare il territorio fino ai 700-900 metri di quota”. In sintesi, si avrà un colpo di coda invernale per il primo giorno d’aprile su medio Adriatico, Lazio e su parte del Sud.

Oggi al Nord tempo instabile sul Piemonte e in Val d’Aosta, con rovesci sparsi e fiocchi di neve sulle Alpi. Più asciutto altrove. Al Centro rovesci sul medio versante adriatico, nubi irregolari sul resto delle regioni. Venti dai quadranti settentrionali. Al Sud temporali e rovesci sui settori appenninici e zone vicine ad essi. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Giovedì 3 aprile

Al Nord condizioni di bel tempo, cielo sereno o un po’ nuvoloso soltanto sui settori occidentali. Clima mite. Al Centro bel tempo prevalente, un cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime fino a 21 gradi. Al Sud tempo più instabile sulla Calabria dove ci saranno dei temporali con grandine. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Venerdì 4 aprile

Al Nord pressione in ulteriore aumento. Giornata soleggiata e asciutta su tutte le regioni, venti settentrionali e clima mite di giorno. Al Centro la giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. Venti dai quadranti settentrionali. Al Sud alta pressione in rinforzo. Cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino a sera.