L’Italia non avrà tregua dal maltempo, con un anticiclone di breve durata che non riuscirà a stabilizzare il clima per più di qualche giorno. Nonostante un momentaneo miglioramento, nuove perturbazioni sono già in arrivo, soprattutto per il Nord e il Centro. Il fondatore del sito iLMeteo.it, Antonio Sanò, ha spiegato che, nonostante la pressione sia in aumento su gran parte del Paese, alcune regioni del Sud risentiranno ancora degli effetti del ciclone che ha colpito recentemente diverse aree, provocando anche una vittima in Emilia-Romagna.

Nelle prossime ore, il ciclone che staziona a ridosso della Sicilia si sposterà rapidamente verso l’Africa, continuando però a portare piogge abbondanti sulla Sicilia e sulla Calabria ionica. Sul resto d’Italia, il tempo sarà più asciutto, anche se con cieli nuvolosi su molte regioni. Questo anticiclone, seppur debole, permetterà un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, ma non durerà a lungo.

Piogge su tutta Italia da mercoledì

Da martedì, mentre l’alta pressione si intensificherà al Nord e al Sud, ci sarà un calo al Centro a causa di un nuovo impulso perturbato che porterà piogge diffuse, soprattutto nella giornata di mercoledì. Le precipitazioni interesseranno molte regioni, ma saranno generalmente moderate, anche se non si escludono temporali locali. A partire da venerdì 25, un’ulteriore perturbazione atlantica colpirà il Nord-Ovest e la Toscana, influenzando le condizioni meteorologiche del weekend di fine ottobre, mentre al Sud continuerà il bel tempo con un clima più mite.

Le temperature, sia nei valori minimi che massimi, non subiranno grandi variazioni nel corso della settimana. Tuttavia, si prevede un temporaneo aumento delle temperature durante le ore diurne nelle regioni dove sarà presente un maggiore soleggiamento. Complessivamente, non ci saranno sbalzi termici significativi.

Maltempo anche ad Halloween?

Le prime previsioni per Halloween e Ognissanti indicano che il bel tempo potrebbe non durare a lungo. Un nuovo ciclone, potenzialmente carico di piogge e aria fredda, potrebbe arrivare entro fine mese, anche se l’anticiclone tenterà di impedire che ciò accada.

Le previsioni per i prossimi giorni

Lunedì 21

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto.

Centro: tempo asciutto, ma con molte nuvole.

Sud: piogge sparse, più intense al mattino su Calabria e Sicilia ioniche.

Martedì 22



Nord: cielo nuvoloso o coperto.

Centro: peggioramento con piogge dal pomeriggio.

Sud: ultime piogge in Sicilia, più asciutto altrove.

Mercoledì 23

Nord: cielo molto nuvoloso ma prevalentemente asciutto.

Centro: instabile con piogge sparse.

Sud: piogge in Basilicata, meglio altrove.

Da venerdì, nuova perturbazione atlantica in arrivo con maltempo al Nord-Ovest e sulla Toscana.