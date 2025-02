Che tempo farà nei prossimi giorni? Nella prossima settimana è atteso un cambiamento che riporterà l’inverno su alcune zone d’Italia. L’ultima settimana di febbraio si apre infatti con un’intensa perturbazione atlantica, pronta a investire l’intera penisola. Il culmine della fase di maltempo è previsto tra martedì 25 e giovedì 27, quando ci saranno precipitazioni abbondanti e localmente intense su gran parte del territorio. Non si escludono fenomeni a carattere temporalesco.

Tornerà anche la neve. Le precipitazioni saranno abbondanti e nevicherà copiosamente su tutte le Alpi oltre i 1000-1300 metri, con accumuli localmente anche di 30-40 centimetri, soprattutto sulle Alpi Marittime e sulle Dolomiti. Non riuscirà a nevicare in Appennino, se non sulle vette più alte.

Meteo domenica 23 febbraio

In attesa dell’arrivo della perturbazione, ecco il tempo che farà domenica 23 febbraio e lunedì 24.

Domenica, al Nord la giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo sarà spesso coperto. Attesi piovaschi in Liguria. Al Centro è prevista una giornata con cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno da sud e il clima sarà gradevole. Al Sud, invece, il tempo sarà caratterizzato da un cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Venti deboli dai quadranti meridionali.

Meteo lunedì 24 febbraio

Al Nord la giornata trascorrerà con un cielo spesso coperto e piogge diffuse in Liguria. Entro sera, piovaschi saranno possibili su tutte le regioni. Al Centro, la giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso coperto. Sono previste precipitazioni su gran parte delle regioni, localmente moderate. Al Sud, infine, la giornata sarà accompagnata da precipitazioni sparse su Campania, Basilicata e Puglia. Nubi sparse in Calabria, cielo sereno in Sardegna e Sicilia.