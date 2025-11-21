Freddo e neve a bassa quota fino a lunedì a causa di due vortici di stampo invernale, ricolmi di aria gelida in quota. È la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che sottolinea come la prima perturbazione, proveniente dalla Norvegia, stia entrando nel nostro Paese in queste ore, provocando la formazione di una bassa pressione sul Mar Ligure. Nel corso delle prossime ore sono previste precipitazioni su tutto il settentrione e sul versante occidentale, localmente forti sul Basso Tirreno. Non si escludono nelle prossime ore locali nevicate anche in pianura, deboli e senza accumulo significativo, tra Lombardia, Emilia e Piemonte.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Le temperature crolleranno da Nord a Sud. Sabato la prima perturbazione scenderà verso il Tirreno provocando forte maltempo sulle regioni centrali e ancora tra Campania e Calabria: attenzione anche alle abbondanti nevicate fino a quote collinari su Romagna, Marche ed Umbria, localmente anche in Abruzzo e Molise. “L’Appennino – afferma Tedici – farà il pieno di neve”. Domenica sarà la giornata migliore, con ampie schiarite ma anche freddo pungente: al mattino, avremo minime decisamente sottozero al nord anche in pianura, al centrosud il tempo migliorerà salvo un po’ di incertezza nell’estremo meridione; dalla sera, però, peggiorerà nuovamente per l’arrivo del secondo ciclone polare dalla Groenlandia.

Tra domenica notte e lunedì mattina si temono nevicate anche in pianura al Nord, con deboli accumuli ma con una situazione da monitorare attentamente. Lunedì il maltempo gradualmente investirà anche il centrosud riportando condizioni perturbate ed invernali su buona parte del Paese. Solo da martedì pomeriggio, gradualmente, le temperature torneranno a salire, in un contesto però ancora di piogge frequenti e diffuse. Dalla metà della prossima settimana non si escludono infatti precipitazioni ancora abbondanti specie al centrosud.

Sabato 22. Al Nord: asciutto ma freddo, neve in Romagna a bassa quota. Al Centro: maltempo diffuso, neve copiosa in collina. Al Sud: piogge e rovesci sparsi. Domenica 23. Al Nord: sole e freddo, ma peggiorerà dal pomeriggio/sera. Al Centro: tregua con schiarite. Al Sud: tregua con schiarite; qualche rovescio sulle tirreniche. Tendenza: nuova perturbazione lunedì con neve a bassissima quota, instabile e molto freddo per il periodo almeno fino a martedì.