Ultimi giorni di temperature gradevoli sul nostro Paese. Da giovedì, infatti, è in arrivo una nuova ondata di calore che potrebbe tenerci compagnia almeno fino a metà agosto. È quanto afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, annunciando l’ingresso di un’aggressiva rimonta anticiclonica africana che porterà un’impennata delle temperature.

Il ritorno di fiamma dell’anticiclone africano

“A partire da oggi l’anticiclone delle Azzorre si espanderà sull’Italia, portando stabilità e bel tempo ovunque, ad eccezione del sud, dove si registreranno locali rovesci, specie tra Puglia e Basilicata. Le giornate saranno soleggiate e le temperature gradevoli, con massime che non supereranno i 30-32°C”, afferma il meteorologo. “Da giovedì, invece, l’aria calda proveniente dal Nord Africa si riverserà sull’Italia, provocando un’impennata notevole delle temperature. Verso il fine settimana, si prevede che in molte zone si supereranno i 35°C, inclusi i settori pianeggianti del nord. L’ondata di calore si farà sentire con picchi che potrebbero toccare i 37-38°C in diverse località e punte di 40°C al Sud. L’influenza di questo anticiclone africano dovrebbe persistere almeno fino a metà agosto, assicurando stabilità e bel tempo in gran parte del Paese. Le temperature si manterranno costantemente al di sopra delle medie stagionali”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Martedì 5. Al nord: sole e temperature in aumento. Al centro: sereno e temperature in aumento. Al sud: migliora con ampi spazi soleggiati, temperature in aumento. Mercoledì 6. Al nord: sole e caldo. Al centro: sereno con caldo in deciso aumento. Al sud: sereno o poco nuvoloso e caldo. Tendenza: anticiclone in rinforzo con sole ovunque e caldo africano sempre più intenso.