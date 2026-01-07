Sul fronte maltempo non è ancora finita: nei prossimi giorni, infatti, ci attendiamo ancora piogge, vento e nevicate. Sono queste, in sintesi, le previsioni di Stefano Rossi, meteorologo de iLMeteo.it. “Il vortice d’aria gelida che sta provocando un contesto di crudo Inverno si sta spostando proprio in queste ore dalle regioni meridionali verso le vicine terre dei Balcani. Dopo aver provocato, su alcune regioni, ancora condizioni di maltempo nella giornata di mercoledì 7 gennaio, il suo progressivo allontanamento favorirà una breve tregua. Le temperature, tuttavia, rimarranno infatti su valori piuttosto bassi, nonostante un quadro atmosferico che tenderà a divenire meno instabile, lasciando spazio a una fase di parziale attenuazione del maltempo”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

“Giovedì 8 gennaio sarà dunque una giornata complessivamente meno capricciosa dal punto di vista meteorologico, in particolare per le regioni del Nord. Farà eccezione il distretto alpino di confine, dove si prevede un contesto più instabile con nevicate anche abbondanti fino a quote molto basse. La causa è da ricercare in un rinforzo dei venti di Ponente che, non riuscendo a valicare l’arco alpino, addosseranno nubi e precipitazioni sui versanti esteri. Sul resto del Paese, una moderata instabilità si concentrerà su alcuni tratti dell’alto Tirreno, come la Toscana, sulla Sardegna e lungo il basso Tirreno, in particolare tra il sud della Calabria e il nord-est della Sicilia. In queste zone sarà quindi prudente tenere un ombrello a portata di mano per il rischio di qualche piovasco”.

“Venerdì 9 gennaio i venti ruoteranno da Libeccio, preludio a un nuovo peggioramento del tempo collegato all’arrivo di un vortice ciclonico che, dal Regno Unito, sospinto da masse d’aria fredda di origine polare, scenderà dritto verso l’Italia: le regioni maggiormente esposte a queste correnti saranno interessate da masse d’aria meno fredde, ma decisamente più ricche di umidità. Le nubi si faranno via via più minacciose, accompagnate da piogge che si estenderanno a molte regioni affacciate sul Tirreno: dalla Liguria di Ponente alla Toscana, fino al Lazio, alla Campania e alla Calabria. Locali piovaschi sono attesi anche sulla Sardegna e sui settori più occidentali della Sicilia”

“Sul resto del Paese, dunque su gran parte del Nord e lungo il versante adriatico, il meteo si manterrà più stabile, anche se sui rilievi settentrionali continueranno forti nevicate. A farla da padrone, inoltre, sarà il forte vento”.