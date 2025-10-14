Chiamiamola battaglia, braccio di ferro o più semplicemente un duro scontro: è quello che si verificherà nei prossimi giorni tra l’anticiclone che attualmente ancora protegge quasi tutta l’Italia e un insidioso vortice mediterraneo in arrivo. Le conseguenze, su alcune delle nostre regioni, saranno piuttosto pesanti. Sono queste, in sintesi, le previsioni di Stefano Rossi, meteorologo de ilMeteo.it. L’Italia sarà praticamente spaccata in due: le regioni del Nord e gran parte del Centro godranno ancora per diversi giorni della positiva influenza anticiclonica, mentre il Sud e le Isole Maggiori si apprestano a vivere scenari tipicamente autunnali.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Sarà proprio su Sardegna, Sicilia e poi su quasi tutte le regioni meridionali che si concentra la nostra attenzione. Un vortice mediterraneo è già presente da un po’ sul Mediterraneo occidentale, per la precisione tra la Penisola Iberica e le Isole Baleari, anche se non ha sortito particolari effetti sul nostro Paese. Tuttavia, nei prossimi giorni esso cambierà rotta, dirigendosi dritto verso la Sardegna e le regioni del Sud, alimentato da venti freddi collegati a un altro ciclone attualmente sui Balcani.

La giornata di mercoledì 15 ottobre sarà caratterizzata da un peggioramento graduale, ma marcato: dalle Isole Maggiori il maltempo si sposterà al sud peninsulare, con un parziale coinvolgimento delle regioni tirreniche del Centro. Solo al Nord il tempo risulterà ancora stabile, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Le conseguenze più pesanti le avremo giovedì 16 ottobre, quando il vortice ciclonico raggiungerà le aree del basso Tirreno. La giornata vedrà un maltempo piuttosto intenso su Sardegna, Sicilia, Calabria ionica, Puglia centro-meridionale, con possibili rovesci, temporali e nubifragi. Altre precipitazioni, più irregolari, colpiranno il resto del Sud peninsulare. Altrove, il tempo sarà più stabile e anche più soleggiato, anche se tenderanno ad aumentare progressivamente le nubi sulle regioni del Centro.