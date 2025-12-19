Per Natale l’Italia sarà divisa in due: sono previste, infatti, piogge su tutta la fascia occidentale del Paese mentre resisteranno fasi asciutte sull’altra metà orientale. È quanto sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che conferma il peggioramento del tempo per effetto di una corrente fredda in arrivo dalla Groenlandia. “Nelle prossime ore – afferma – avremo ancora condizioni stazionarie con nebbie in pianura al Centro-Nord qualche piovasco su Toscana, Umbria e Liguria, schiarite soprattutto in montagna e sul settore adriatico centro-meridionale”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Nella notte tra venerdì e sabato i rovesci potranno risultare intensi su Sicilia e Calabria, specie settore ionico, per poi spostarsi anche verso il Salento e il Metaponto. Al Centro-Nord le condizioni saranno migliori anche se con frequenti annuvolamenti e nebbie, specie in pianura. Dalla serata del venerdì una perturbazione dal Nord Africa porterà un sensibile peggioramento verso la Sicilia e il Reggino. Domenica 21, Solstizio d’Inverno, il tempo peggiorerà sul Nord-Ovest e in Sardegna con precipitazioni più probabili dal pomeriggio-sera.

La neve tornerà a cadere sulle Alpi occidentali oltre i 1200 metri. La vera fase di maltempo inizierà lunedì 22 dicembre: “Tutta la fascia occidentale del Paese – ribadisce Tedici – aprirà gli ombrelli”. Martedì e mercoledì (Vigilia) le precipitazioni saranno diffuse e più probabili sul settore centro settentrionale, mentre per Natale le piogge sono previste più intermittenti.

Sabato 20. Al Nord: grigio in pianura con locali nebbie, sole sulle Alpi. Al Centro: stabile e in parte soleggiato. Al Sud: maltempo su Sicilia e bassa Calabria. Domenica 21. Al Nord: peggiora al Nord-Ovest. Al Centro: stabile, peggiora in serata. Al Sud: piogge su Sardegna, Sicilia e Calabria. Tendenza: settimana natalizia instabile con precipitazioni e più fredda.