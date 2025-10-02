Ultime piogge con temperature ben sotto la media su buona parte dell’Italia; ma dopo un venerdì e un sabato stabile e con il sole, il maltempo tornerà da domenica, anche se per poco. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un miglioramento delle condizioni meteo dopo le tante piogge già da oggi su parte del Paese, con l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centro-occidentale. Da segnalare però, sempre in giornata, la possibilità degli ultimi rovesci, anche a carattere di temporale, sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia tirrenica. Altrove invece il sole splenderà.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Le temperature si manterranno ancora piuttosto basse per il periodo, specie di notte e al primo mattino, a causa dei venti intensi (Bora e Grecale) con raffiche fino a 40-50 km/h che soffieranno dai quadranti settentrionali in particolare al Centro Sud. Questa rinnovata stabilità atmosferica ci accompagnerà fino a sabato. Tuttavia, proprio tra la notte e le prime ore di domenica 5 ottobre, si avvicinerà una perturbazione in discesa dal Nord Europa che provocherà delle piogge sulla Liguria (specie settori centrali e di Levante), al nordest e su parte dell’alta Toscana.

Qualche fiocco di neve potrà cadere sulle Alpi orientali, a quote prossime ai 2000/2200 metri. Questo impulso perturbato attraverserà le regioni centrali nel corso di domenica e infine anche quelle meridionali. Buone notizie invece per la prossima settimana; si prevede l’arrivo di un campo di alta pressione a garanzia di un’atmosfera più stabile.

Venerdì 3. Al Nord: bel tempo, ma più freddo. Al Centro: soleggiato; ancora vento e temperature sotto la media. Al Sud: rovesci in Puglia, ventoso e freddo per il periodo. Sabato 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole ovunque; meno vento. Al Sud: stabile e soleggiato; venti dai quadranti settentrionali. Tendenza. Domenica con il transito di una perturbazione atlantica.