Che tempo farà nei prossimi giorni, ossia durante le feste di Natale? Da domenica 21 dicembre ci sarà un nuovo cambiamento sul fronte meteorologico con il ritorno di una fase di maltempo che colpirà alcune regioni del nostro Paese. Mentre le estreme regioni meridionali, ancora una volta a Sicilia e Calabria, resteranno a lungo disturbate dal vortice libico che garantisce tempo stabile, da ovest si farà strada una nuova perturbazione atlantica pronta a determinare un rapido peggioramento. Sotto osservazione soprattutto la Sardegna e le regioni di Nord-Ovest, dove già dal mattino sarà consigliabile avere l’ombrello a portata di mano visto che non mancheranno piogge sparse. Tornerà anche la neve sui rilievi alpini, con quota intorno ai 1000–1200 metri.

Le piogge più intense anche a carattere temporalesco, sono attese sul basso Piemonte e sulla Liguria, in particolare sul settore di Ponente, mentre piovaschi intermittenti interesseranno la Sardegna e col passare delle ore anche i litorali tirrenici. Pur in un contesto ancora incerto, sul resto del Paese la giornata trascorrerà in condizioni più asciutte, con anche ampie schiarite sul Triveneto e lungo il medio Adriatico.

Il meteo nella settimana di Natale

La prossima settimana, quella che ci porterà dritti dritti alle feste di Natale, sarà caratterizzata da diffuso maltempo, sotto forma di piogge e anche di nevicate. Ci sarà una vera e propria manovra a tenaglia: da un lato l’ingresso di correnti instabili in arrivo dall’Atlantico, che favoriranno la formazione di un ciclone sui nostri mari; dall’altro l’afflusso di masse d’aria via via più fredde in discesa dal Nord Europa, pronte ad alimentare questa macchina atmosferica. Una combinazione potenzialmente esplosiva, una sorta di “tempesta perfetta”, destinata a provocare piogge battenti e nevicate non solo sulle nostre montagne.

La prossima settimana, dunque, sarà caratterizzata dal maltempo. Già dalla giornata di Lunedì 22 Dicembre l’ingresso di correnti fredde favorirà la formazione di un vero e proprio ciclone che punterà verso l’Italia e che innescherà una fase di maltempo su molte delle nostre regioni. La pioggia, anche molto intensa, colpirà dapprima il Nord Ovest ed i settori tirrenici, per poi estendersi, tra Martedì 23 e Mercoledì 24 Dicembre, al resto del Centro-Sud e alle Isole Maggiori.

Neve su Piemonte e Alpi sopra i 7/800 metri, pioggia al Centro-Sud

Complice il richiamo di aria fredda associato al vortice, torneranno anche condizioni favorevoli alla neve. In base alle attuali proiezioni i fiocchi bianchi potranno spingersi fino a quote collinari sul basso Piemonte, in particolare in provincia di Cuneo. Mentre sul resto del territorio la neve è attesa prevalentemente al di sopra dei 1000-1200 metri, molto dipenderà dal freddo in ingresso e dalle intensità delle precipitazioni. Il ciclone guastafeste si manterrà piuttosto attivo anche nei giorni seguenti.

Proprio nel corso della giornata di Natale un secondo vortice potrebbe investire il nostro Paese provocando nuove piogge al Nord e nevicate abbondanti sulle Alpi oltre i 7/800 metri, con rovesci temporaleschi al Centro-Sud. Molto dipenderà dalla traiettoria che il vortice seguirà: non si esclude, infatti, che le precipitazioni possano interessare anche altri settori, protraendosi poi fino a Santo Stefano.