Che tempo farà nei prossimi giorni: piogge e possibili nubifragi fino al weekend

Che tempo farà nei prossimi giorni? Sono due i fronti molto perturbati a dominare nelle prossime ore con piogge e nubifragi, uno sull’Alto Adriatico e l’altro sul Tirreno meridionale. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it secondo il quale nel fine settimana tornerà finalmente un po’ di tempo stabile e sole.

Il meteo per i prossimi giorni

“Oggi – afferma – i nubifragi saranno più probabili su Emilia Romagna e Marche e su tutta la dorsale appenninica settentrionale, ma potremo avere maltempo a tratti diffuso anche sul Basso Tirreno”. I quantitativi massimi di pioggia attesi nella giornata odierna sono circa 110 mm in 24 ore nelle Marche (Pesaro) e fino a 90-95 mm in Romagna (Rimini), ma localmente potrebbero esserci fenomeni anche più persistenti, specie in montagna. Le temperature saranno ancora in prevalenza autunnali, anche se in Sicilia ci sarà un richiamo caldo dal nord Africa con valori sui 30°C all’ombra.

Giovedì sarà la fotocopia di oggi. “Su queste aree cadono circa 70 mm in un mese – sottolinea Tedici – siamo al doppio in 48 ore”. Le massime, ancora una volta, raggiungeranno i 31°C in Sicilia, mentre saranno decisamente autunnali al centronord. Venerdì sono previste le ultime precipitazioni ancora a carico delle medesime aree che vivranno anche più di 48 ore di criticità. Infine, durante il weekend vedremo di nuovo il sole.

Il meteo giorno per giorno

Giovedì 19. Al nord, maltempo in Emilia Romagna. Al centro: diffusa instabilità specie sul versante adriatico. Al sud: instabile e fresco. Venerdì 20. Al nord, graduale miglioramento. Al centro: ultime piogge. Al sud: più soleggiato ma a tratti instabile. Tendenza: miglioramento con maggiore stabilità atmosferica nel corso del weekend.