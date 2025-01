Che tempo farà nei prossimi giorni? A partire da domenica 26 gennaio, dopo un fine settimana stabile, torneranno le piogge. Le perturbazioni provenienti dall’Atlantico, che stanno portando sull’Europa occidentale forti piogge e venti, a partire da domenica 26 gennaio investiranno in parte anche l’Italia, portando pioggia e neve. Il maltempo durerà almeno fino a martedì 28. Il tempo in Italia risulterà in gran parte grigio, con piogge abbondanti (specie al Nord) e neve sulle Alpi. Le temperature saranno oltre la media, in particolare al Centro-Sud.

Domenica 26, il maltempo porterà piogge sul Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, sul Nord-Est e sul Lazio. Al Sud e sul resto del Centro il cielo sarà invece sereno e stabile. Sulle Alpi è prevista neve a quote superiori ai 1.000-1.500 metri.

Anche l’inizio della prossima settimana sarà all’insegna di forti precipitazioni sempre sul Nord, sulla Liguria e sulla Toscana con quota neve stazionaria con venti in intensificazione. Infine martedì sarà la giornata peggiore con oltre 150 mm di pioggia sul Triveneto e tantissima neve sulle Alpi orientali.

Anche dopo martedì 28, la tendenza meteo per la fine del mese di gennaio non prevede grandi cambiamenti: il clima sarà segnato dalla presenza di correnti umide e temperate che porteranno piogge e maltempo nelle regioni del Centro-Nord. Non si prevedono tuttavia irruzioni di aria fredda. Questo favorirà il mantenimento di temperature al di sopra della media stagionale specialmente al Sud.