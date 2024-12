Meteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. La giornata di sabato 8, l’Immacolata, trascorrerà con un graduale peggioramento del tempo a partire dalla Toscana verso Umbria e Lazio in serata e nottata.

Al Sud ci sarà un lento peggioramento del tempo sulla Campania e poi sulla Calabria tirrenica in nottata. Nubi sparse altrove.

Domenica 8 dicembre

Al Nord precipitazioni su Nord-Est e Lombardia, nevose in collina, più sole su Piemonte, Ponente ligure e Romagna. Neve in pianura su ovest Emilia.

Al Centro giornata di maltempo su Lazio, Toscana e Appennini con rovesci intensi e nevicate fin sopra i 1000 metri. A tratti instabile sulle Marche.

Al Sud maltempo in Campania, Sicilia, Sardegna e Calabria con piogge forti e nevicate sopra i 1300 metri, ma con quote in calo.

Lunedì 9 dicembre

Al Nord pioggia e neve a 400 metri in Emilia-Romagna e Piemonte occidentale, cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Al Centro le precipitazioni riguarderanno principalmente le coste tirreniche e le zone vicine. Nubi irregolari altrove.

Al Sud venti forti e maltempo su Campania, Sicilia, Sardegna e Calabria. Nevicherà sopra i 1400 metri. Temperature in diminuzione.