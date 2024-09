Che tempo farà nei prossimi giorni: prepariamoci a una settimana di temporali

Che tempo farà nei prossimi giorni? Estate agli sgoccioli dicono le previsioni meteo. Infatti è in arrivo un ciclone dalla Groenlandia che segnerà la fine del caldo e delle giornate soleggiate. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Nei prossimi due giorni, è previsto un generale peggioramento del tempo su tutta l’Italia con temporali più frequenti ed un leggero calo termico specie al Nord.

Il meteo per i prossimi giorni

Da giovedì 5 fino almeno fino al 12 settembre una goccia fredda, cioè un vortice ciclonico in quota che si è isolato da un’area a bassa pressione più grande, si abbatterà sullo Stivale portando il maltempo e decretando la fine dell’estate.

Nelle prossime ore, avremo ancora residui di caldo africano: al Sud la colonnina di mercurio segnerà 35-37°C in Sicilia e Sardegna (anche a Catania e Siracusa). Localmente al centro resisteranno punte di 33-34°C a Firenze, Terni e Roma, mentre al Nord Milano si fermerà a 30 e Torino non supererà i 26 gradi.

Sono previsti temporali a carattere sparso più probabili al mattino al Sud e in Sardegna poi su Alpi, Appennini e Piemonte, in un contesto via via sempre meno caldo. Da domani troveremo qualche temporale in più al centronord. Da giovedì 5 settembre cambierà tutto.

“La perturbazione groenlandese – spiega Tedici – arriverà decisa e violenta sull’Italia. Lo scontro tra l’aria polare marittima e il bollente mar Mediterraneo provocherà fenomeni intensi, dapprima al Nord e in Sardegna poi subito verso le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria. Pioverà, farà a tratti fresco ad iniziare da ovest ed in estensione verso sudest”.

L’evoluzione di questo fronte freddo sarà, però, piuttosto incerto: tra venerdì e sabato pomeriggio potremo assistere ad una fase meno piovosa e con più sole. Da sabato sera, invece, nuovi violenti temporali potrebbero colpire gran parte del centronord.

Il meteo giorno per giorno

Mercoledì 4. Al nord: temporali su tutto l’arco alpino, sparsi in Pianura Padana. Al centro: rovesci sparsi possibili ovunque, meno sulle coste. Al sud: qualche temporale sulla Basilicata e in Puglia. Giovedì 5. Al nord: maltempo forte. Al centro: maltempo via via più diffuso su gran parte delle regioni. Al sud: temporali dalla Campania verso il resto delle regioni. Tendenza: venerdì e sabato meno instabili, nuova fase molto perturbata da domenica 8 a giovedì 12 settembre.