Che tempo farà nei prossimi giorni? Prima le piogge, poi l’aria artica

Prima le piogge, poi l’aria artica. Queste le previsioni meteo per i prossimi giorni. Al Centro-Sud, spiegano gli esperti de ilmeteo.it, “si formerà un ciclone responsabile delle precipitazioni che dalle prossime ore continueranno fino a giovedì, 5 dicembre. Le piogge si distribuiranno in forma piuttosto irregolare, ma saranno più diffuse e probabili sul medio e basso Adriatico e sul basso Tirreno. Ci sarà anche qualche occasione per delle nevicate sugli Appennini, fin sopra i 1.000 metri da mercoledì sera. Giovedì il ciclone sarà in azione al Sud con una fase di maltempo da non sottovalutare per l’intensità delle precipitazioni”.

L’aria artica, si legge, “dopo aver attraversato gli Stati centrali europei si addosserà alle Alpi, ma non riuscirà a superarle, se non in minima parte. Così non potrà far altro che aggirarle, facendo irruzione principalmente dalla Valle del Rodano (Francia sudorientale) e parzialmente dalla porta della Bora (Alpi Giulie). Tra sabato e domenica il tempo tenderà a guastarsi, i venti inizieranno a rinforzarsi fortemente da Libeccio e Maestrale e si formerà un ciclone che dal Mar Ligure molto velocemente si porterà verso l’alto Adriatico”.

Il peggioramento atteso “sarà veloce al Nord che sarà interessato tra sabato sera/notte e domenica mattina da precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi a quote inferiori ai 500 metri. Il maltempo invece si concentrerà maggiormente sul Centro-Sud tirrenico nella giornata di domenica 8 dicembre con rovesci a tratti intensi, locali temporali su Toscana, Lazio, Campania e nevicate sugli Appennini mediamente attorno ai 1000 metri. Una volta che il ciclone si allontanerà dall’Italia, affluiranno correnti via via più fredde che faranno crollare le temperature che finiranno addirittura sotto la media del periodo anche di 5-7°C”.

Le previsioni giorno per giorno

Domani, mercoledì 4 dicembre – Al Nord: da molte nubi a cielo poco nuvoloso. Al Centro: instabile sulle Adriatiche. Al Sud: precipitazioni irregolari, peggiorerà in serata.

Giovedì 5 dicembre – Al Nord: bel tempo. Al Centro: maltempo sulle Adriatiche. Al Sud: maltempo.

Tendenza: tra sabato e domenica peggiora con venti forti e via via più freddo.