Che tempo farà nei prossimi giorni: sole al Centro-Nord, al Sud è ancora estate

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, le condizioni meteo stanno migliorando notevolmente dopo dieci giorni di maltempo al Centro-Nord. Al Sud, invece, continuerà a persistere un’estate che sembra non avere fine, contribuendo così all’estrema siccità che colpisce molte regioni meridionali. Questo scenario climatico mette in evidenza l’importanza della gestione delle risorse idriche in queste aree.

Un weekend di sole

Nelle prossime ore, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, ma non mancheranno nuvole, in particolare su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Nel pomeriggio, è prevista qualche addensamento anche sugli Appennini, sulle Alpi orientali e nell’alta Toscana. Le temperature massime saranno piacevoli: al Nord si attesteranno tra i 18°C e i 23°C, al Centro tra i 21°C e i 25°C, mentre al Sud si potranno raggiungere valori compresi tra 23°C e 28°C.

Domenica 13 ottobre promette di essere ancora più soleggiata. Il cielo sarà prevalentemente sereno, eccetto per alcune nubi medio-basse su Piemonte meridionale e Friuli Venezia Giulia, soprattutto al mattino. Non sono previste precipitazioni significative, ad eccezione di sporadici piovaschi sabato in alcune aree del Nord.

Il ritorno della nuvolosità

Lunedì segnerà l’inizio di una nuova settimana, con un mix di sole e nuvole. Mentre il Centro-Sud godrà di una giornata prevalentemente soleggiata, al Nord è atteso un aumento della nuvolosità, con la possibilità di isolati piovaschi, specialmente nel Nord-Ovest. Tuttavia, il tempo rimarrà generalmente stabile e soleggiato nella maggior parte del Paese.

Il Blocco ad Omega

Si prevede la formazione di un ‘Blocco ad Omega’, un termine meteorologico che descrive una configurazione sinottica caratterizzata da un campo di alta pressione. Questa configurazione porterà a una stabilità del tempo in Italia, circondato da due zone cicloniche, una sulla Spagna e l’altra sulla Turchia. Le mappe meteo indicano una predominanza del sole sull’Italia per i prossimi giorni, con possibilità di piogge solo in alcune aree occidentali.

Un’ottobrata in vista

Con l’instaurazione del Blocco ad Omega, l’Italia potrebbe vivere una lunga e piacevole ottobrata, con giornate soleggiate e temperature gradevoli. Al Sud, si potrebbero raggiungere massime fino a 30°C, mentre Roma e Firenze potrebbero registrare temperature tra 26°C e 27°C.

Che tempo farà nei prossimi giorni