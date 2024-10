Dopo settimane di maltempo e alluvioni, il clima in Italia si avvia verso una fase di stabilità grazie all’espansione dell’anticiclone africano. Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it, ha spiegato che già a partire da oggi, lunedì 28 ottobre, una vasta area di alta pressione proveniente dal Nord Africa si estenderà sul Mediterraneo, coinvolgendo gran parte della penisola italiana. Questo cambiamento porterà condizioni di tempo asciutto e stabile, con temperature che tenderanno ad aumentare, soprattutto al Centro-Nord, superando le medie stagionali.

Nebbie e stasi atmosferica

Nonostante il miglioramento, la presenza dell’alta pressione in autunno può comportare anche qualche insidia. L’assenza di venti, infatti, favorirà la formazione di nebbie, specialmente sulla Pianura Padana. Le nebbie potrebbero limitare il soleggiamento nelle prime ore del mattino e, in alcuni casi, persistendo per gran parte della giornata. Questo fenomeno atmosferico sarà particolarmente visibile nelle giornate di martedì e mercoledì, con condizioni di stabilità e foschie mattutine al Nord.

Che tempo farà per il ponte di Ognissanti

La fase di bel tempo sembra destinata a proseguire fino ad Halloween e per tutto il ponte di Ognissanti, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature miti. Dopo questo periodo, tuttavia, il meteo potrebbe subire nuovi cambiamenti: secondo le previsioni, è attesa la prima ondata di freddo dell’autunno, che porterà un calo delle temperature e condizioni meteo più rigide.

Previsioni per i prossimi giorni

Lunedì 28

Nord: tempo stabile e soleggiato.

Centro: bel tempo.

Sud: soleggiato.

Martedì 29

Nord: nebbie in pianura, sole nelle altre aree.

Centro: prevalentemente soleggiato.

Sud: cielo sereno.

Mercoledì 30