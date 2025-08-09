Una nuova ondata di calore interesserà l’Italia con le temperature che si porteranno ben oltre i 36/38°C su diverse regioni. Il caldo non mollerà la presa nemmeno dopo il tramonto e ci farà sudare pure di notte: stanno per tornare infatti le così dette “notti tropicali” in cui la temperatura minima non scende sotto i 20°C.

Questo fenomeno interesserà a partire da domenica 10 agosto e fino a Ferragosto soprattutto le pianure del Nord, ma anche Genova, buona parte delle regioni del Centro (Firenze e Roma in primis), la Puglia e le due Isole Maggiori. Su queste zone infatti anche dopo il tramonto i valori termici faticheranno a scendere sotto i 27°C specie nelle grandi città dove il mix tra temperature e umidità renderà il disagio fisico maggiore. In alcune zone si registreranno temperature minime percepite intorno ai 30°C persino durante la notte.

Per quanto riguarda il meteo, caldo e afa su tutta Italia ad eccezione di qualche pioggia che potrebbe cadere sulle Alpi centrali a partire da mercoledì 13 agosto.