Che tempo farà nei prossimi giorni? In queste ore è in arriva una nuova ondata di maltempo che porterà forti temporali e grandinate su alcune regioni. Tutta colpa del passaggio di una perturbazione di origine Atlantica che provocherà precipitazioni intense già da oggi, sabato 22 marzo, su buona parte del Centro Nord. Da segnalare anche i forti venti dai quadranti meridionali che provocheranno un deciso aumento delle temperature in particolare al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Il maltempo porterà un fronte temporalesco che impatterà sull’Italia a partire da Piemonte, Liguria e Toscana con precipitazioni anche di forte intensità accompagnate da grandinate e locali nubifragi. Sui rilievi alpini torna la neve a tratti anche copiosa sul settore occidentale, a quote prossime ai 1100/1200 metri.

Dalle prime ore di domenica 23 marzo le piogge si estenderanno a buona parte delle regioni del Centro Nord bagnando l’Italia con l’ennesima fase perturbata di questo mese. Prepariamoci dunque a una domenica ben lontana dall’essere tranquilla, in quanto questa seconda perturbazione proseguirà il suo cammino verso levante, disturbando gran parte del Paese.

Anche la prossima settimana poi si preannuncia decisamente dinamica e movimentata a causa della persistenza di una goccia fredda sul bacino del Mediterraneo.