Ottobre inizia con un rilevante crollo termico fino a 10 gradi ed è previsto l’arrivo di aria fredda dalla Russia con un nuovo peggioramento nel weekend. Sono queste, in sintesi, le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “Si prevede un inizio quasi invernale del nuovo mese con minime fino a 5-6°C in pianura, qualche fiocco di neve sugli Appennini oltre i 1400 metri e venti gelidi dai quadranti settentrionali. Il freddo russo arriverà e sarà una partenza shock con i primi quattro giorni di ottobre dal sapore quasi invernale, in particolare sulla fascia adriatica”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

“Il primo ottobre il maltempo colpirà tutta la fascia orientale oltre ad Emilia e Sicilia e a macchia di leopardo il resto del Paese; la diminuzione delle massime sarà diffusa e localmente anche di 8-10°C in meno rispetto al giorno precedente – aggiunge – Specialmente tra Marche, Abruzzo e Molise sembrerà di essere già a fine novembre. Giovedì 2 ottobre avremo un sensibile calo delle minime e un ulteriore calo delle massime al Centro-Sud; in pratica passeremo da massime di 22-24°C a massime di 14-16°C anche al meridione”.

“Ma saranno soprattutto le minime di venerdì e sabato a sorprendere gran parte degli italiani: alle prime ore del mattino del 3 e del 4 ottobre, alcuni termometri potrebbero avvicinarsi allo zero anche in pianura, soprattutto nelle zone più interne del Centro-Nord – conclude Tedici – Al momento le minime più basse previste sono intorno ai 4-5°C ma, localmente, potremo scendere anche più sotto nelle zone riparate dal vento. Attenzione, infine, ai venti che saranno anche di burrasca al Centro-Sud soprattutto giovedì, ma anche venerdì specie al meridione”.

Mercoledì 1. Al Nord: rovesci sparsi al mattino, poi migliora. Al Centro: temporali su adriatiche e Lazio; fiocchi di neve sull’Appennino; ventoso. Al Sud: rovesci e temporali sparsi. Giovedì 2. Al Nord: bel tempo ma più freddo, anche al mattino. Al Centro: temporali su adriatiche; fiocchi di neve sull’Appennino; ventoso e freddo per il periodo. Al Sud: rovesci e temporali sparsi, ventoso e freddo per il periodo. Tendenza: nuovo peggioramento nel weekend.