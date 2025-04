La giornata di venerdì sarà all’insegna della variabilità su gran parte della Penisola. Al Nord persisteranno piogge sparse e qualche rovescio, in particolare sul Triveneto, sull’Appennino emiliano, i rilievi del Nordovest e in parte anche sulla Liguria. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi compresi tra i 17 e i 21 gradi, segno di un clima primaverile. Al Centro, la giornata inizierà con instabilità soprattutto sulle regioni tirreniche, in Umbria e sulle Marche, ma con una tendenza a miglioramento nel corso della serata. Al Sud, condizioni generalmente più asciutte, sebbene locali piogge possano interessare i settori tirrenici. Previste schiarite altrove e temperature stabili tra i 16 e i 21 gradi.

Sabato tregua momentanea, peggiora in serata

Sabato si preannuncia come una giornata di transizione. Al Nord si manterrà una certa instabilità, soprattutto a ridosso dei rilievi e sulla Liguria, con un peggioramento in serata sul Nordovest. Le temperature rimarranno stabili, con massime sempre comprese tra 17 e 21 gradi. Al Centro, tempo più asciutto e soleggiato, specie lungo l’Adriatico, con schiarite diffuse. Al Sud, prevale il bel tempo, con cieli poco nuvolosi o offuscati da velature alte. Peggioramento in arrivo sulla Sardegna in serata.

Nuovo peggioramento a Pasqua al Nord e sulle isole

Domenica segnerà l’arrivo di un nuovo peggioramento, in particolare sulle regioni settentrionali e le isole maggiori. Al Nord, la pioggia tornerà protagonista sul versante occidentale e in parte su quello emiliano. Maggiori schiarite sul Veneto e aree alpine orientali. Al Centro, piogge deboli e moderate colpiranno Toscana e Lazio, mentre lungo l’Adriatico si alterneranno nubi sparse e ampie schiarite. Al Sud, il tempo sarà più stabile, con prevalenza di sole sulla dorsale calabra e sulla Sicilia. In Sardegna, attese piogge moderate nelle aree interne. Un fine settimana, quindi, dominato da un tempo incerto ma non freddo, con clima sempre primaverile.