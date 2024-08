Che tempo farà nei prossimi giorni, torna il caldo intenso: al Sud si supereranno i 40 gradi

Che tempo farà nei prossimi giorni. Dopo la perturbazione che ha interessato parte dell’Italia in queste ore, l’anticiclone Caronte tornerà a farsi sentire. Nei prossimi giorni, infatti, l’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo intenso che abbraccerà l’intero Paese, da Nord a Sud.

Previsioni prossimi giorni, il ritorno del grande caldo

A partire da Martedì 6 agosto, e in modo ancora più marcato tra Mercoledì 7 e Giovedì 8, assisteremo infatti ad un‘inesorabile ascesa delle temperature. Se Martedì 6 offrirà ancora un clima relativamente sopportabile, da Mercoledì 7 il caldo comincerà a farsi sentire con decisione. Il picco è atteso per il fine settimana, quando i termometri potrebbero superare la soglia dei 40°C al Sud e sulle Isole Maggiori. Anche il Centro e il Nord non saranno risparmiati, con punte fino a 37-38°C. A rendere la situazione ancor più opprimente sarà l’aumento progressivo dell’umidità, che accentuerà la sensazione di afa.

L’insidia dei temporali di calore

Paradossalmente, in questi periodi di caldo intenso, alcune zone del Paese possono sperimentare fenomeni di instabilità atmosferica. Nelle ore più calde della giornata, infatti, tendono a formarsi i cosiddetti “temporali di calore”. Questi fenomeni si sviluppano quando l’aria calda e umida vicino al suolo sale rapidamente, incontrando strati d’aria più fredda in quota. Questo contrasto termico genera nubi cumuliformi che possono evolversi in veri e propri temporali, spesso di breve durata ma talvolta intensi. Le aree montuose, in particolare, offrono le condizioni ideali per la loro formazione, e ci aspettiamo di osservare questi eventi soprattutto tra nel corso di Martedì 6 e Mercoledì 7 Agosto.

Un po’ di fresco solo sulle Alpi

Insomma, prepariamoci ad affrontare l’ennesima ondata di caldo che ci accompagnerà sicuramente per tutto il fine settimana, quando, oltre a dover fare i conti con temperature eccezionalmente elevate, chi fosse in cerca di un po’ di refrigerio dovrà spingersi fino ai versanti esteri delle Alpi. Qui, infatti, sussisterà ancora la possibilità di imbattersi in qualche fenomeno di instabilità pomeridiana, offrendo un momentaneo sollievo dalla canicola che avvolgerà il resto del Paese.