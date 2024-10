Che tempo farà nei prossimi giorni. La pioggia continuerà a cadere e sempre sulle stesse zone: nelle prossime ore infatti altri fenomeni sono previsti al Centro-Nord, specie su Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio, in graduale spostamento sempre più verso settentrione. Nella seconda parte del Venerdì sono, infatti, previste precipitazioni soprattutto su Liguria, Alta Toscana, Lombardia, Piemonte e, a macchia di leopardo, anche al Nord-Est. Al Sud il tempo sarà invece simil-estivo con massime fino a 28°C in Sicilia e anche in Sardegna.

Piogge molto forti nel weekend al Nord-Ovest

Il weekend sarà potenzialmente alluvionale: al Nord-Ovest si prevedono infatti piogge molto forti tra Liguria e Piemonte, ma non si escludono fenomeni importanti anche su Valle d’Aosta e sul nord della Lombardia; dato che tutti i terreni sono ormai saturi d’acqua e i fiumi presentano un livello medio-alto, il rischio di qualche situazione critica è elevato.

Al Nord-Est e al Centro-Sud, invece, il weekend sarà diffusamente asciutto e anche soleggiato e mite. Un’Italia, insomma, divisa in due.

Il meteo nel dettaglio

Sabato mattina soprattutto la Liguria, il Piemonte e il Friuli; poi dal pomeriggio avremo un ulteriore rinforzo dei rovesci con maltempo su tutto il Nord-Ovest e localmente sull’Alta Toscana. Vivremo poi una notte, con lo spostamento delle lancette un’ora indietro, che porterà purtroppo altri scrosci sulle medesime zone. Considerando che la Domenica dell’ora solare durerà 25 ore invece di 24, gli accumuli di pioggia giornalieri saranno ancora maggiori. Solo all’inizio della prossima settimana potremo tirare un sospiro di sollievo ovunque, anche al Nord-Ovest, con le ultime piogge Lunedì, seguite da un sole diffuso e autunnale ovunque. Prestiamo dunque attenzione al Nord-Ovest e sulle centrali tirreniche, godiamoci il sole sul versante adriatico centrale e al meridione.

Non piove così da 30 anni

A 2 mesi dal Natale, e a poco di più dalla fine dell’anno, iniziamo a tirare qualche conclusione sul 2024. Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, conferma che quest’anno potrebbe essere il più piovoso degli ultimi 30 in molte zone del Paese: sicuramente sarà il più piovoso degli ultimi 5 anni.

L’anno scorso, mediamente, in Italia si registrarono piogge inferiori alla media del 4%, nel 2022 e nel 2021 il deficit fu estremo (-40% e -25% rispettivamente con diffuse situazioni di siccità), mentre nel 2020 le piogge cadute furono più o meno come l’anno scorso (deficit pari al -5%). Quest’anno si registrano già precipitazioni ben oltre la media quasi ovunque, soprattutto al Centro-Nord, tuttavia, dopo la recente “passata” temporalesca, anche al Sud: in Sicilia, dopo mesi di siccità, è tornata la pioggia abbondante in alcune zone, anche superiore a 500-600 mm (o 500-600 litri per metro quadrato, la quantità di un intero semestre). La zona italiana dove ha piovuto di più nel 2024 è il Nord-Ovest; anche Milano ha superato vari record con 1500 mm di pioggia dal primo Gennaio al 24 Ottobre (+70% rispetto alla norma): sussiste un’alta probabilità di battere il record annuale, dopo aver infranto numerosi primati mensili e stagionali.